Mulher-Maravilha 1984 ganha pré-estreia virtual em 15 de dezembro; tapete vermelho com o elenco terá transmissão ao vivo via internet

A atriz Gal Gadot, estrela de Mulher-Maravilha 1984, foi ao TikTok para anunciar que, por meio da plataforma de eventos virtuais DC FanDome, fãs de todo o mundo terão um lugar na primeira fila do tapete vermelho virtual do longa da Warner Bros. Pictures dirigido por Patty Jenkins.

Jenkins e Gadot afirmam: “Temos os melhores fãs do mundo e é por isso que estamos tão animadas para comemorar o lançamento de Mulher-Maravilha 1984 em grande estilo. Ser um evento virtual nos permite compartilhar o momento com os superfãs da Mulher-Maravilha em todos os lugares, que de outra forma não teriam a chance de assistir ao tapete vermelho”.

O tapete vermelho virtual acontecerá no Hall of Heroes do DC FanDome e os participantes podem se juntar à celebração do filme. No verdadeiro estilo de Hollywood, a diretora do filme, Patty Jenkins, e as estrelas Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal – juntos com uma convidada especial – estarão no tapete vermelho para conversar com a apresentadora Tiffany Smith e responder perguntas dos fãs. Como a própria Gadot revelou via TikTok, o evento virtual acontece no dia 15 de dezembro às 17h (horário de Brasília).

Assim que “chegarem ao evento”, os espectadores podem conferir as telas enormes dentro do Hall of Heroes que projetam fãs de todo o mundo. Em seguida, será exibido um vídeo de bastidores do longa, que termina com o elenco de Mulher-Maravilha 1984 no tapete vermelho e na tela para uma conversa emocionante sobre o filme. Mais tarde, o público irá desfrutar de uma performance única do compositor de renome mundial Hans Zimmer, que criou a trilha sonora. Além disso, haverá uma prévia exclusiva do aguardado filme.

Para assistir ao Tapete Vermelho Virtual, os fãs podem acessar:

• Via site DCFanDome.com, que terá suporte em todas as redes sociais WB, DC, HBO Max e AT&T;

• Via TikTok, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook;

• Nas páginas nas redes sociais do elenco e também da Warner Bros./WarnerMedia.

O evento também apoiará o World Central Kitchen, uma ONG sem fins lucrativos fundada pelo chef José Andrés que usa o poder da comida para curar comunidades e fortalecer economias em tempos de crise. Os fãs interessados em doar encontrarão um link no site DC FanDome a partir do dia 15 de dezembro.

Sobre o filme

Avançando para a década de 1980, a próxima aventura da Mulher-Maravilha nos cinemas a coloca frente a dois novos inimigos: Max Lord e Mulher-Leopardo.

Com a diretora Patty Jenkins de volta ao comando e Gal Gadot novamente no papel-título, Mulher-Maravilha 1984, da Warner Bros. Pictures, é a sequência da estreia da super-heroína da DC como protagonista nas telas de cinema com o filme “Mulher-Maravilha”, que em 2017 quebrou recordes e arrecadou US$ 822 milhões nas bilheterias mundiais. O filme também tem em seu elenco Chris Pine como Steve Trevor, Kristen Wiig como Mulher-Leopardo, Pedro Pascal como Max Lord, Robin Wright como Antíope e Connie Nielsen como Hipólita.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones produzem o filme. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller são os produtores-executivos.

Patty Jenkins dirigiu a partir de um roteiro que ela escreveu com Geoff Johns & David Callaham, uma história de Jenkins & Johns, baseada nos personagens da DC. Juntando-se à diretora nos bastidores estão vários membros de sua equipe de “Mulher-Maravilha”, incluindo o diretor de fotografia Matthew Jensen, a designer de produção indicada ao Oscar Aline Bonetto (“O Fabuloso Destino de Amélie Poulin”), e a figurinista ganhadora do Oscar Lindy Hemming (“Topsy-Turvy: O Espetáculo”). O editor indicado ao Oscar Richard Pearson (“Voo United 93”) está editando o filme. A música é do compositor ganhador do Oscar Hans Zimmer (“Dunkirk”, “O Rei Leão”).

A Warner Bros. Pictures apresenta uma produção da Atlas Entertainment/Stone Quarry, um filme de Patty Jenkins, Mulher-Maravilha 1984. Com estreia prevista nos cinemas a partir de 17 de dezembro de 2020, o filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.

