Mulher de Juliano Cazarré pede orações à filha e diz que a menina ‘está com infecção grave’

Letícia conta que a bebê teve uma piora no estado de saúde nas últimas horas

Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré contou nos stories do Instagram, na última terça-feira (29), que a caçula Maria Guilhermina apresentou uma piora no seu estado de saúde nas últimas horas. A bebê nasceu em 21 de junho com um problema raro no coração e permanece internada em um hospital na cidade de São Paulo desde o nascimento.

“Quem puder, reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos”, contou ela na rede social.

Maria Guilhermina nasceu com uma condição rara, chamada anomalia de Ebstein, e já passou por diversas cirurgias desde o nascimento. Letícia e Juliano também são pais de Vicente, 12, Inácio, 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 1 e 9 meses, que ficam no Rio de Janeiro com o pai.