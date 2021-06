MTV revela indicados ao MTV Miaw Awards 2021

O MTV MIAW Awards está de volta! A MTV divulgou hoje a lista de indicados ao prêmio juvenil mais importante da América Latina.

A premiação será transmitida pela MTV América Latina no dia 13 de julho e será apresentada por Kali Uchis e Kenia OS. Kali, além de ser anfitriã da cerimônia, ainda concorre nas categorias “Vídeo do Ano” e “Hit do Ano” pelo hit mundial, “telepatía”. O MTV MIAW Awards é a celebração definitiva da melhor e mais popular cultura pop da América Latina. Desde 2013, os fãs escolheram seus favoritos em várias categorias, incluindo música, filme, TV, sucessos virais, mídia social e estrelas digitais. A votação já está disponível em miaw.mtvla.com .

· Karol G lidera as indicações com seis no total e Danna Paola está logo atrás, com cinco.

· Sebastián Yatra, J Balvin, Kali Uchis, Christian Nodal, Billie Elish, Anuel AA, Selena Gomez, Cazzu, Manuel Turizo, Justin Bieber, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Jhay Cortez, Gera MX, Lele Pons, Guaynaa e TINI, também foram indicados.

· Na categoria “Bomba Viral”, que premia os vídeos e fenômenos virais mais comentados e compartilhados do ano, está o esperado reencontro de RBD.

· Entre os indicados da categoria “Domínio K-Pop”, estão Rosé, BLACKPINK, SEVENTEEN e (G)-IDLE.

· Na categoria musical mais celebrada, “Artista MIAW” foram indicados Danna Paola, J Balvin e Karol G.

· O MTV MIAW Awards 2021 é apresentado pelo Samsung Galaxy. Na maior celebração da cultura pop latino-americana os fãs escolhem o que há de mais quente e compartilhado do ano na música, redes sociais, sucessos virais, games, cinema e TV. O prêmio é patrocinado pela Total Play, Nissan, Telcel, Nestlé Crunch, Spotify e Levi’s.

· A votação para as 32 categorias começa hoje e estará disponível até 7 de julho. Os fãs poderão votar no site oficial https://miaw.mtvla.come também no Instagram e Twitter usando as hashtags correspondentes a cada indicado.