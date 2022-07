MTV Miaw 2022 continua recebendo críticas de indicados que não foram convidados

Nomes como Rízia Cerqueira, Ellen Valias e Akeen relataram em suas redes sociais não terem sido chamados para o evento

A 5ª edição da premiação MTV Miaw, que aconteceu na última terça-feira (26), ainda está repercutindo nas redes, não pelos looks do pink carpet ou vencedores das categorias, mas sim por indicados que foram deixados de fora da noite de gala.

Nomes como a ex-BBB Rízia Cerqueira, a influenciadora Ellen Valias e o ator e modelo Akeen relataram em suas redes sociais não terem sido chamados para o evento. Em seu Twitter, Rízia contou que, apesar de ter sido indicada na categoria Black Star Rising por BET, não foi convidada.

“E eu que fui indicada para o MTV Miaw e não fui convidada… A ‘póbi’ ficou feliz da vida jurando que ia postar look bem blogueira dando close”, escreveu. Ellen Valias citou o tuíte da ex-BBB e contou que o mesmo aconteceu com ela.

“Eu também fui indicada para o MTV Miaw, mas não fui chamada para a premiação. Disseram que de 35 categorias só vão sete, porque nesses eventos sempre tem pessoas padrões em maioria e com protagonismo, porque será? Indicam a gente para ficarmos puxando voto e divulgando o evento de graça”, refletiu.

No Instagram, Valias ainda disse que o mesmo aconteceu com a influenciadora Thais Carla, que venceu a categoria saúde tá ok. Já Akeen usou seu Instagram para falar sobre não ter recebido o convite. Ele estava indicado na categoria ícone fashion.

Foto: Reprodução

Além disso, a cantora MC Soffia, que, assim como Rízia, concorria no MTV Miaw 2022 ao prêmio na categoria Black Star Rising por BET, disse que não recebeu água, comida nem cadeira e chamou a organização do evento de racista.

Em uma série de vídeos pelas redes sociais, começou a mostrar o que acontecia nos bastidores da premiação e contou sobre o seu caso. “Eu achando que iria ter comes e bebes, vim sem bolsa nenhuma”, começou ela antes de perguntar se quem concorria a um prêmio tinha direito a ganhar alguma coisa, “uma bebida ou pipoca pelo menos”.

Com a negativa, Soffia começou a ficar mais nervosa. “Todo mundo de pé. Para mim não tem cadeira, para outros artistas tem. Mas tudo bem […] Não nasci para estar no camarote, não nasci para estar com todos esses artistas, né? Eu vou para a minha casa”, disse a artista. Procurada pela Folha de S.Paulo, a organização do MTV Miaw não enviou um posicionamento até a conclusão deste texto.