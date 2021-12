Morre Michael Nesmith, vocalista e guitarrista dos Monkees, aos 78 anos

Michael Nesmith, estrela da TV e ex-vocalista, compositor e guitarrista do grupo pop Monkees, morreu nesta sexta, aos 78 anos, de causas naturais, sua família revelou à revista Rolling Stone.

“Com imenso amor nós anunciamos que Michael Nesmith morreu esta manhã em sua casa, cercado pela família, pacificamente e de causas naturais”, afirmou o comunicado.

“Nós compartilhamos muitas viagens juntos ao longo de 30 anos, que culminaram numa turnê de despedida dos Monkees que se encerrou há apenas algumas semanas”, escreveu seu empresário Andrew Sandoval nas redes sociais, em referência ao circuito de shows que ele conduzia este ano.



Originado nos anos 1960, o conjunto musical formado por quatro jovens misturava os estilos country e rock. O grupo de músicos era composto por David Jones, Peter Tork –ambos mortos– e Micky Dolenz, o remanescente. A banda logo conheceu o estrelato ao participar de um programa de televisão homônimo na emissora americana NBC, numa das primeiras produções protagonizadas apenas por jovens músicos da época.



“Era incomum o fato de que os quatro não tinham nomes fictícios, mas interpretavam a si mesmos. Michael era o líder mais velho, Davy era o galã, Micky era o maluco e Peter, a criança inocente”, escreveu a jornalista em artigo publicado no portal A.V. Club.



Algumas das canções mais conhecidas do grupo são “Mary, Mary”, “Circle Sky” e “The Girl I Knew Somewhere”.

Em 1994, Nesmith foi indicado ao Grammy na categoria de melhor álbum new age com “The Garden”.



Desde 2018, ele vinha sendo obrigado a diminuir a agenda de shows devido a problemas de saúde. À época, uma cirurgia de ponte de safena o afastou dos palcos por mais de um mês. Casado e divorciado três vezes, Nesmith deixa quatro filhos.