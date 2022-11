Morre Kevin Conroy, dublador clássico do Batman em animações

A informação foi confirmada através do Facebook pela atriz e dubladora Diane Pershing, que também integrou o elenco do seriado

O ator e dublador Kevin Conroy morreu nesta quinta (10), aos 66 anos, vítima de câncer. Ele era conhecido por ter dublado o personagem Batman na clássica atração de TV “Batman: A Série Animada”, produzida entre 1992 e 1995.

A informação foi confirmada através do Facebook pela atriz e dubladora Diane Pershing, que também integrou o elenco do seriado.

“Notícia muito triste: nossa amada voz do Batman, Kevin Conroy, morreu ontem [quinta, 10]. Ele estava doente há um tempo, mas realmente dedicou muito tempo às convenções, para a alegria de todos os seus fãs”, declarou ela, na legenda de uma galeria de fotos de Conroy com fãs e colegas.

“Ele fará muita falta não apenas para elenco da série, mas para sua legião de fãs em todo o mundo. Descanse em paz, amigo”, concluiu Diane.

Além da série clássica, Conroy também dublou Batman e seu alter-ego, Bruce Wayne, em longas como “Batman: A Máscara do Fantasma” (1993) e em outra saga seriada do herói, “As Novas Aventuras do Batman” (1997-1999), além de alguns games do personagem.