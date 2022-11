Morre Erasmo Carlos, ícone da música brasileira

Erasmo foi um dos grandes representantes da Jovem Guarda, movimento musical e cultural dos anos 1960 e 1970

O Brasil perdeu um grande ícone da música nesta terça-feira (22). O cantor Erasmo Carlos, 81 anos, havia sido internado na manhã de hoje no Hospital Barra Dór, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às pressas. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Erasmo havia sido internado no final de outubro para tratar de uma síndrome edemigênica, que é quando ocorre quando há excesso de líquido preso nos tecidos do corpo, mas recebeu alta duas semanas depois. Na época, a morte dele chegou a ser divulgadas nas redes sociais, mas a família do astro negou a informação.

“Ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação… Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, postou o cantor naquela ocasião.

O cantor e compositor nasceu e foi criado no Rio de Janeiro, e aprendeu a tocar violão com Tim Maia. Mais tarde, fez parte de um grupo com Tim e Roberto Carlos. Junto com Wanderléa e Roberto, Erasmo foi um dos grandes representantes da Jovem Guarda, movimento musical e cultural dos anos 1960 e 1970.