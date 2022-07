Morre a atriz Nichelle Nichols, a tenente Uhura, de ‘Star Trek’, aos 89 anos

Como tenente Uhura, a atriz foi uma das primeiras mulheres negras a aparecer em uma grande série de televisão

Morreu na noite deste sábado (30) a atriz Nichelle Nichols, aos 89 anos, de causas naturais. A informação foi confirmada neste domingo (31) nas redes sociais pelo filho da artista, Kyle Johnson.

Nichols se tornou famosa em todo o mundo por ter vivido o papel da Tenente Uhura, da série original de “Star Trek”, de 1966. Com o papel, a atriz foi uma das primeiras mulheres negras a aparecer em uma grande série de televisão.

Nichols também protagonizou o primeiro beijo interracial da TV americana em uma cena com o Capitão James T. Kirk, vivido pelo ator canadense William Shatner. O episódio só foi ao ar em 1968, um ano após a Suprema Corte dos Estados Unidos acabar com as leis que impediam o casamento interracial.

Em “Star Trek”, a Tenente Uhura foi uma das tripulantes da nave estelar USS Enterprise (NCC-1701), sob o comando de Kirk. Juntos, os personagens da série produzida em 1966 por Gene Roddenberry tinham o objetivo de “audaciosamente ir aonde ninguém jamais esteve” na galáxia.

Nascida em Robbins, no estado americano do Illinois, Nichols iniciou a carreira no musical “Kicks and Co”, de 1961, escrito por Oscar Brown. Com talento para a música, Nichols viajou em turnês para ser cantora de grandes nomes do jazz, como Duke Ellington e Lionel Hampton. Enquanto atuava em “Star Trek”, quis abandonar a televisão para trabalhar na Broadway, mas foi dissuadida pelo amigo Martin Luther King, um grande fã da série.