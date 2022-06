Mônica Martelli recebe alta após quatro dias internada: ‘Estou bem e me cuidando’

“Agradeço demais a toda equipe médica, de enfermagem e diversos profissionais da Santa Casa De Misericórdia”

Nesta sexta-feira, 24, Mônica Martelli usou seu perfil no Instagram para anunciar que teve alta do hospital. A atriz estava internada desde o último domingo, 19, com quadro de gastroenterite.

“Não há lugar como o nosso lar… Cheguei em casa e agora continuo meu tratamento aqui, ao lado dos meus, rodeada de amor e carinho, debaixo da minha jabuticabeira… Meu lugar preferido”, escreveu no início da legenda da publicação.

Mônica aproveitou para agradecer a equipe médica que cuidou dela no hospital em Porto Alegre: “Agradeço demais a toda equipe médica, de enfermagem e diversos profissionais da Santa Casa De Misericórdia, em Porto Alegre, que me acolheram e cuidaram de mim nesse período em que estive lá. Em especial ao Dr. Alfeu Fleck Jr e ao Dr. JJ Camargo pelo apoio”.

No final da publicação, a atriz agradeceu ao carinho de seus fãs e garantiu que em agosto retorna com a peça Minha Vida em Marte

“Em agosto estarei de volta, com toda força, garra, alegria e amor para levar Minha Vida em Marte a muitos lugares! Obrigada por todas as mensagens de carinho e desejo de melhoras. Me senti amada. Estou bem e me cuidando”, finalizou.

Estadão Conteúdo