‘Mona Lisa’ é atacada com uma torta por visitante de peruca e cadeira de rodas

A obra que fica no Museu do Louvre, em Paris, foi atacada com algo parecido com uma torta, mas não atingiu a pintura

O quadro “Mona Lisa”, de Leonardo Da Vinci, uma das pinturas mais famosas do mundo, foi atacado por um visitante no Museu do Louvre neste domingo (29). O homem, disfarçado com uma peruca e uma touca, numa cadeira de rodas, jogou algo parecido com uma torta no quadro. O arremesso, porém, não atingiu a pintura, que é protegida por um vidro resistente, e apenas deixou uma mancha de creme branco no local.

Após o ataque, imediatamente os seguranças começaram a levar o homem para fora, e os funcionários iniciaram a limpeza do local. Como é possível ver em vídeos de outros visitantes, compartilhados nas redes sociais, o homem não identificado parece ter tomado a atitude como forma de protesto .

“Pensem na Terra, há pessoas que estão destruindo o planeta. Pensem no planeta, todos os artistas, pensem no planeta. Por isso fiz isso, pensem no planeta”, é possível escutar o autor do ataque falando em um dos vídeos.

A “Mona Lisa”, datada entre 1503 e 1506, já foi vítima de outros atentados em sua história. Em agosto de 2009, um turista jogou uma xícara de chá, que se estilhaçou ao atingir a vitrine que a protege. Já em 1974, em exibição no Museu Nacional de Tóquio, uma mulher usou um spray vermelho, que também não atingiu a pintura.

Antes, ainda em 1956, sofreu dois ataques -um com ácido, que danificou sua parte inferior, e outro de um pintor boliviano, que atirou uma pedra na pintura a óleo, também causando pequenos danos.

Ainda, em 1911, o italiano Vincenzo Peruggia roubou a obra do Louvre e a escondeu em seu apartamento. Ele foi descoberto dois anos depois, quando tentou vender a peça para o museu Gallerie degli Uffizi, em Florença.