Molde do pênis de Jimi Hendrix entra na coleção de museu na Islândia

A Faloteca da Islândia incorporou à sua coleção um molde do pênis ereto do lendário músico Jimi Hendrix, como um incentivo para aumentar as visitas após a paralisação da pandemia.

Este museu abriga uma coleção de cerca de 400 peças, desde órgãos sexuais de baleias em tubos de acrílico até pênis de guaxinins em formol.

Em seus arquivos há inclusive a compilação de todas as formas da genitália da seleção islandesa de handebol que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim.

Agora, os visitantes podem admirar a última peça adicionada à coleção, uma obra da artista americana Cynthia Albritton, que dedicou seu trabalho a engessar os pênis de estrelas do rock.

Um certificado de autenticidade descreve que o objeto é uma réplica de um original de 1968 feito em látex dois anos antes da morte do artista, autor de canções como “Foxy Lady” e “Hey Joe”, que morreu de overdose aos 27 anos.

“Esta é definitivamente uma das nossas peças mais valiosas”, disse Thordur Olafur Thordarson, curador do museu.

A história por trás da aquisição é um acaso. Um casal americano que visitou o museu era vizinho da artista e contou a ela sobre a Faloteca.

“Eles acharam que seria uma grande oportunidade para ela deixar um legado permanente”, explicou Thordarson.

Agence France-Presse