Modelo polonesa é a nova Miss Mundo

O evento aconteceu na última quarta-feira (16) em Porto Rico; A representante brasileira ficou no Top 40 da competição

A modelo polonesa Karolina Bielawska, de 21 anos, foi a vencedora do concurso Miss Mundo, realizado na noite de ontem (16), em Porto Rico. As informações são do G1.

A modelo foi coroada ao superar outras 96 concorrentes de outros países, inclusive a brasileira Caroline Teixeira, de 24 anos, que ficou no grupo das 40 semifinalistas.

Em segundo lugar ficou Shree Saini, a miss Estados Unidos, e a representante da Costa do Marfim, Olivia Yacé. O concurso realizado nesta quarta é a edição de 2021, que acabou adiada em três meses por conta de um surto de Covid-19 entre as candidatas, em dezembro do ano passado.

No Instagram, a brasileira fez uma publicação agradecendo o apoio que recebeu para chegar ao concurso. “A palavra de hoje é GRATIDÃO por tudo vivido até aqui com vocês, com nossos patrocinadores, amigos, familiares e apoiadores.

GRATIDÃO sobretudo a Deus”, escreveu.