Modelo do ‘OnlyFans’ leiloa encontro e lances chegam a R$ 315 mil

Elizabeth Marie Chevalier anunciou através de suas redes sociais o leilão de um encontro com ela que está fazendo

A modelo Elizabeth Marie Chevalier revelou que está organizando uma guerra de lances no ‘OnlyFans’ (site popular na indústria do entretenimento adulto), para que os homens a levem em um encontro no Valentine’s Day (Dia dos Namorados). A ideia surgiu após ela afirmar que era ‘muito bonita’ para encontrar um namorado.

Elizabeth, de 27 anos, mora em San Diego, Califórnia, e tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, apesar de sua popularidade, a modelo recentemente ganhou as manchetes após revelar que luta para namorar, porque, segundo ela, os homens ficam “assustados” com sua beleza.

Em seu Instagram, a modelo anunciou por um vídeo o leilão.

“Oi pessoal, tenho algo realmente empolgante que quero compartilhar com vocês. Então, quem quer ser meu namorado sortudo no Dia dos Namorados? “Eu quero que seja realmente especial, então me dê sua melhor oferta para considerar e eu posso ser o seu encontro dos sonhos”, disse.

Desde o momento em que compartilhou o vídeo, Elizabeth recebeu uma enorme quantidade de ofertas. Os lances do leilão estão variando entre 10 mil dólares (R$ 52 mil, na cotação de hoje) e 60 mil dólares (R$ 315 mil).