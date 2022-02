Ministério Público encerra inquérito policial sobre a morte de MC Kevin por falta de provas

Cantor de funk teria pulado de varanda por vontade própria, o que levou a cair do do quinto andar de hotel

O promotor Marcos Kac, da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca, encerrou o inquérito policial da morte do cantor Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin.

O funkeiro caiu da sacada do quinto andar de um hotel na orla da Zona Oeste do Rio de Janeiro no dia 16 de maio de 2021. Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, os depoimentos prestados na 16ª DP (Barra da Tijuca) e os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) mostraram haver culpa exclusiva do cantor, que estava sob efeito de álcool e drogas quando caiu da suíte 502.