Millie Bobby Brown é diagnosticada com Covid-19 e não vem a SP para o UcconX

A atriz Millie Bobby Brown, que protagoniza a série “Stranger Things”, da Netflix, não vem mais a São Paulo para participar do UcconX. A atriz, que participaria do festival de cultura pop neste fim de semana, recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 e precisou cancelar a sua viagem, segundo o evento.

A organização afirmou que o mesmo ocorreu com o ator George Takei, que interpretou o personagem Hikaru Sulu em “Star Trek”. Ele estaria na programação, mas tampouco poderá participar por causa de um resultado positivo no teste de coronavírus.

Com isso, a programação do festival, que ocorre a partir desta quarta (27) no Complexo do Anhembi, perde duas das suas principais atrações. Agora só estão confirmadas as presenças de Rupert Grint, que viveu o bruxo Rony Weasley em “Harry Potter”, além do ator Ian Somerhalder, de “The Vampire Diaries”, e do australiano Dacre Montgomery, que atuou com Bobby Brown na terceira temporada de “Stranger Things”.

Os ingressos para visitar o evento no sábado (30) e no domingo (31) custam R$ 400, mas quem quisesse ver a atriz de pertinho precisava desembolsar ainda mais. Os tíquetes para vê-la iam de R$ 700 a R$ 5.400.

O UcconX afirma que quem comprou ingressos para ver Bobby Brown pode usar as mesmas entradas para encontrar Montgomery. Os tíquetes para as atrações envolvendo o veterano Takei, de “Star Trek”, agora são válidos para ver Somerhalder.

Mas, segundo o evento, quem preferir pode devolver os ingressos e pedir o dinheiro de volta. Para isso, a produção diz que é preciso mandar um e-mail solicitando o reembolso para o email [email protected]

Para ver de perto Rupert Grint, o ator de “Harry Potter”, é preciso escolher entre os três pacotes disponíveis. A entrada vendida a R$ 700 só permite que o visitante assista a um painel com ele. Para ver o painel, tirar uma foto e pedir um autógrafo, é preciso pagar R$ 1.600. O pacote mais caro, que sai a R$ 5.400, dá direito também a um encontro coletivo entre o artista e 30 fãs por meia hora.

Ele estará no evento no sábado (30) e no domingo (31) a partir das 15h30. Vale dizer que a programação pode mudar, então é bom ficar de olho nas redes sociais do evento.

Quem não puder estourar o orçamento pode ver Grint de mais de longe, no palco principal do festival -a produção do UcconX garante que Grint fará uma aparição por lá, mas sem horário definido.

O australiano Dacre Montgomery, também de “Stranger Things”, aparece no Anhembi também no sábado e no domingo. Já Ian Somerhalder, ator de “The Vampire Diaries”, participa da programação nesta quinta (28) e na sexta (29). Os preços e horários dos encontros com eles ainda não estão disponíveis, mas o evento diz que será possível comprar as entradas a partir desta quarta no site ingressosucconx.com.

O festival conta com ambientes temáticos sobre jogos de videogame, quadrinhos, filmes e séries pops num espaço com 144 mil m².

A área dedicada aos videogames abriga uma arena onde vão ocorrer campeonatos de jogos eletrônicos. O espaço Comics exibe uma exposição sobre histórias em quadrinhos. Há ainda um local para falar só de cultura pop asiática, com k-pop e animes.