Micheli Machado é o destaque do “Tô na Trace”

No episódio de hoje (21) do podcast “Tô na Trace”, os apresentadores João Luiz Pedrosa e Xan Ravelli recebem a atriz, apresentadora e comediante, Micheli Machado. O papo é sobre carreira, autoaceitação e limites do humor. O episódio vai ao ar hoje em todas as plataformas de áudio e após a exibição estará disponível gratuitamente no Globoplay.

Pioneira na comédia stand up no Brasil, Micheli Machado consegue tirar um sorriso fácil de qualquer um. Durante o programa, a atriz relembra como a comédia entrou em sua vida. “Foi na marra! Eu tinha muito uma questão de ser respeitada e pensava que só fazendo drama isso aconteceria. Mas, ao subir aos palcos pela primeira vez, vi o público rindo e aplaudindo o meu trabalho. Ali entendi que independente do local dá para mostrar maturidade na comédia”, afirma.

Múltipla e talentosa, a artista que começou no meio artístico na pré-adolescência, conta os desafios que enfrentou para ser reconhecida. “Demorei muito tempo para conseguir me aceitar de verdade. Eu queria ser atriz e trabalhar na TV, mas as pessoas sempre me falaram que não seria possível por ser preta e pobre. Passei um tempo tentando me encaixar em um perfil, só que aos poucos fui me perdendo”, declara.

Ainda neste episódio, Micheli fala sobre seu relacionamento com o ator e humorista Robson Nunes e como tem empoderado sua filha, Morena.

