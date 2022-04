Michael J. Fox, de ‘De volta para o Futuro’, vai ganhar filme sobre sua vida

A partir de imagens de arquivos e elementos roteirizados, o documentário vai retratar a trajetória do ator, que nasceu em 1961 no Canadá em uma base do Exército

Será lançado um filme sobre a vida do ator americano Michael J. Fox, que estrelou a famosa franquia “De Volta Para o Futuro” e que se aposentou após enfrentar as complicações da doença de Parkinson.

O anúncio foi feito nesta terça (27) pela Apple, que produz o filme.

Dirigido por Davis Guggenheim, cineasta vencedor do Oscar de melhor documentário em 2007 com “Uma Verdade Inconveniente”, o filme sobre Fox ainda não tem título divulgado e está atualmente em fase de produção em Nova York, Los Angeles e Vancouver.

A partir de imagens de arquivos e elementos roteirizados, o documentário vai retratar a trajetória do ator, que nasceu em 1961 no Canadá em uma base do Exército, chegou ao auge da carreira em Hollywood nos anos 1980 com filmes populares –como a franquia em que interpretou Marty McFly, o jovem que viaja para o futuro– e recebeu aos 29 anos o diagnóstico de Parkinson, doença neurológica e degenerativa que faz com que os músculos percam estabilidade e equilíbrio.

Resultado da parceria entre a Apple e a Concordia Studio –os dois estúdios produziram no ano passado o documentário vencedor do Emmy “Boys State”–, o filme tem entre os colaboradores envolvidos Jonathan King –que trabalhou em “Spotlight: Segredos Revelados”– e Jonathan Silberberg –de “Summer of Soul”.

Segundo a nota de divulgação lançada pela Apple, os produtores do longa estão produzindo o filme com grande acesso a Fox e sua família.

A Apple TV+ é uma das maiores empresas de streaming, concorrendo com a Netflix e a Amazon Prime Video. A empresa também está por trás do filme vencedor do Oscar 2022 “No Ritmo do Coração”.