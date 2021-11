“Meus Planos”, novo single do projeto Otrafitta

Lucas Lucco, MC Pedrinho, MC Davi e Ecologyk se unem para o lançamento de “Meus Planos”. A faixa chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (05)

Chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (05), “Meus Planos”, novo single de MC Davi, MC Pedrinho, Lucas Lucco e Ecologyk. A música faz parte do Otrafitta, projeto idealizado por Lucas Lucco, OQ Produções e Elenko Music. Com clipe dirigido por Jay OQ e produção de Gaby Goretti, o single trap/funk tem beat de Ecologyk e traz um refrão que segue a tendência de mercado dos tão famosos challanges para TikTok.

Ouça “Meus Planos”

Lucas Lucco é quem assina o refrão de “Meus Planos” e explica que, durante o processo de composição, tem levado em consideração a plataforma responsável por viralizar diversos hits. “Para as músicas do Otrafitta, eu penso muito no TikTok. Eu acho sempre importante que a gente faça isso quando se tem a oportunidade de colocar na letra da música uns desafios. Então, esse refrão remete a essa febre. Se vocês prestarem atenção, é um refrão que desafia as pessoas a fazerem a ‘dancinha’. Eu tenho certeza que tem um potencial de viralização”, afirma Lucco.

Sobre a participação de MC Pedrinho e MC Davi, Lucas conta que os conhece há bastante tempo e fez o convite por admirar o trabalho de ambos. “Eles têm uma identidade vocal única. O Pedrinho, inclusive, conheço desde que era uma criança cantando funk”, lembra o artista que também enxerga no beat um grande diferencial do lançamento. “O Ecologyk é um produtor bem conhecido no trap, então adicionamos uma pitadinha de funk para combinar com a parceria com os meninos. E a composição foi muito fácil quando nos reunimos em estúdio, porque o beat está realmente muito bom, muito diferente do que a gente vê no mercado”, conclui.

O Otrafitta traz a proposta de um laboratório musical. A ideia é que artistas de diferentes universos possam experimentar novas fórmulas dentro das vertentes rap, trap e funk. Nomes como MD Chefe, Dom Laike, MC Dricka, Nog, Krawk, Kant, Nauta e MC Ryan SP também já estão confirmados, além de Kawe, Kayblack e Vulgo FK, que assinam o primeiro single, “Cabelo Rapunzel”, lançado em outubro.

O novo single do projeto Otrafitta, com participação de MC Davi, MC Pedrinho, Lucas Lucco e Ecologyk, “Meus Planos”, está disponível nas plataformas digitais via ONErpm e o vídeo da faixa estará disponível no YouTube, nesta sexta-feira (05) às 21h.

Fotos de divulgação e capa disponíveis neste link.

