Mestra Martinha do Coco apresenta programa especial com entrevistas, culinária e música

O Coco Café vai foi pensado e idealizado pela Mestra, e será veiculado no Youtube

Mestra Martinha do Coco chega na telinha com um programa especial de culinária, música e entrevistas. É o Coco Café! No programa, Martinha convida suas primeiras dançarinas para conversar e sambar o coco. São elas: sua filha, Érika Santos, e a baiana Sandra Oliveira. No seu quintal, onde tudo começou, Martinha irá compartilhar histórias das raízes do seu samba de coco, saudando a sua mãe, a matriarca Dona Zefa. Acompanhando o Coco Café, teremos os componentes de sua banda: o seu filho batuqueiro, Heitor Leonardo, junto ao percussionista Carlos Frazão, que está com a mestra desde o início de sua carreira. Também teremos a participação especial da nova geração: as netas Mariane, Natália e Julia, que vem sambando, e seu neto, Vitor, tocando o ganzá. Assim, celebrando em família, Mestra Martinha do Coco compartilha sua sabedoria por meio de música, sabores e memórias, em um programa apresentado e idealizado por ela mesma. O Coco Café será no sábado, dia 25 de setembro, às 19h, no Youtube Território Paranoá, gratuito e livre, e com interpretação em libras.

Martinha do Coco

Marta Leonardo ou Mestra Martinha do Coco é uma grande artista, moradora do Paranoá há 30 anos. Nasceu em Pernambuco, de onde migrou com sua família para a antiga Vila do Paranoá, aos 17 anos de idade. Iniciou sua carreira artística cantando samba de coco em um grupo de percussão no Paranoá, e então desenvolveu um trabalho autoral, que mescla as influências culturais da terra onde nasceu e cresceu, como os ritmos coco, maracatu e ciranda, a elementos da cultura local e da sua vivência de vida no Cerrado. Martinha do Coco é referência cultural no DF, pela sua musicalidade, generosidade, alegria, energia e por todo o trabalho comunitário que desenvolve em sua região.

Esta atividade integra o corpo de ações do projeto Territórios Culturais – Etapa 2 – Termo de Fomento (MROSC) N.o 14/2021. Processo No 00150-00001134/2021-58.

SERVIÇO

Coco Café, apresentado por Martinha do Coco

Quando: Sábado, 25 de setembro de 2021

Horário: 19h

Local: YouTube do Território Cultural do Paranoá: abre.ai/territorioparanoa

Classificação: Livre