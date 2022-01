Messi testa positivo para a covid-19

Messi permaneceu na Argentina para observar seu período de isolamento, informou o técnico do PSG em uma coletiva de imprensa

O craque argentino do Paris Saint-Germain Lionel Messi está entre os quatro jogadores do elenco do PSG que testaram positivo para o coronavírus, anunciou o clube neste domingo (2), véspera de uma partida pela Copa da França em Vannes.

Messi, o lateral Juan Bernat, o goleiro Sergio Rico e o meio-campista Nathan Bitumazala (ambos reservas) “cumprem atualmente o isolamento e estão sujeitos ao protocolo de saúde adequado”, informou o clube.

No dia 19 de dezembro, Messi não participou de uma partida da Copa da França com o PSG, cujo próximo jogo pela Ligue 1 está marcado para 9 de janeiro.

Messi permaneceu na Argentina para observar seu período de isolamento, informou o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, em uma coletiva de imprensa.

Além disso, outro astro do clube, o brasileiro Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no dia 28 de novembro durante uma vitória em Saint-Etienne pela Ligue 1, “continuará seu tratamento no Brasil até 9 de janeiro com membros da equipe médica” do clube, disse o PSG.

“Seu retorno aos treinos continua programado para acontecer em cerca de 3 semanas”, acrescentou o clube. Sua ausência foi avaliada entre seis a oito semanas após a lesão.

© Agence France-Presse