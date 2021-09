“Mercado Livre” é a nova música de Pedro & Paraná com participação especial de Gian & Giovani

Sertaneja, romântica e bem-humorada: a canção estreia nesta quinta (30), junto com o clipe gravado em estúdio

Os Reis do Bailão Pedro & Paraná não cansam de surpreender e, desta vez, trazem a ilustre participação da dupla Gian & Giovani em seu mais novo single “Mercado Livre”. A música é uma vaneira romântica bem-humorada, que vem pra ficar na mente e na ponta de língua de todo mundo. A letra retrata um sujeito que, após uma decepção amorosa, decide colocar o seu coração à venda no Mercado Livre. A estreia em todas as plataformas digitais será no dia 30, juntamente com o clipe gravado no estúdio da LB7, que será lançado no YouTube.

Com direito a anúncio detalhado, parcelamento e até preço especial, o coração à venda no single “Mercado Livre” chegou para enriquecer ainda mais o repertório de Pedro & Paraná. “Nós sempre buscamos levar uma uma mensagem irreverente e engraçada nas nossas músicas e há tempos gostaríamos de incluir algo mais romântico no nosso show. E essa canção se encaixou perfeitamente, além de trazer uma sonoridade bem moderna”, comenta Paraná. A composição é assinada pelo renomado grupo Takamoda.

“Foi uma satisfação participar da gravação dessa música maravilhosa. Os meninos cantam muito bem e desejamos muito sucesso para eles”, confessa o sertanejo Giovani, da dupla Gian & Giovani.

O convite para a gravação com Gian & Giovani partiu dos conceituados produtores Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron, à frente da LB7 Music. “Nós achamos que tinha tudo a ver convidá-los para essa participação – unindo a linguagem romântica de Gian & Giovani com a pegada descontraída de Pedro & Paraná – e eles toparam na hora”, diz Luis Gustavo. “Para nós é uma honra ter a presença deles na nossa música, é uma emoção muito grande, cantamos as músicas deles desde pequenininhos. Esse é mais um sonho realizado”, comenta Pedro a respeito da parceria inédita.

Letra – Mercado Livre:

Tá na descrição, Sem devolução

Tem alguns arranhados, Sofreu mas tá bom

Em compensação, Tá em promoção

Vai levar ou não?

Essa pode ser a compra da sua vida

Confia

Se Você quiser saber mais, Arrasta pra cima

Vende-se um coração

Parcela e divide

Vende-se um coração

No mercado livre

Vende-se um coração

Batendo no bit

Vende-se um coração

No mercado livre

Só um click e ele pode ser seu

Tá barato por que alguém pisou e me devolveu

Sobre Pedro & Paraná:

Nascidos em Umuarama/PR, os irmãos Pedro e Paraná despertaram a paixão pelo sertanejo ainda na infância, por influência dos pais. Em 2002, lançaram o primeiro álbum “Onça Pintada” sob o nome de João Lucas & Gabriel, pela Pantanal Discos. Com o tempo, ganharam a fama de “Reis do Bailão” devido ao sucesso de suas performances pelo Brasil, além de colecionarem participações em shows ao lado de grandes nomes da música como Milionário e José Rico, Grupo Tradição, Zezé de Camargo e Luciano, Edson & Hudson, entre outros. Em 2009, a dupla fez uma pausa na carreira musical, retornando dez anos depois com o lançamento da música “Dono do Tempo”, gravada pela LB7. Após a boa repercussão e incentivo da produtora, os irmãos decidiram voltar para a estrada musical, agora sob o nome de Pedro & Paraná, como uma homenagem ao estado natal da dupla. Neste ano, eles lançaram o álbum “Onça Pintada”, já disponível em todas as plataformas digitais, com 13 músicas gravadas em uma sessão ao vivo na LB7.

Redes sociais:

Instagram: @pedroeparana

Facebook: Pedro e Paraná

YouTube: Pedro & Paraná