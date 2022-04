“Mendigo do amor”, entra para site de famosos e grava vídeos personalizados para fãs

“Chegam muitos pedidos de mensagens do coração, para expressar sentimento, amor, carinho e afeto”, revela o agora ex-mendigo

O ex-morador de rua Givaldo Alves – que ficou conhecido em todo o país como o “mendigo do amor” ou “mendilover” – acaba de entrar para a plataforma de vídeos personalizados Memmo. Pelo site da empresa sueca Memmo, é possível pedir uma mensagem personalizada a Givaldo Alves por aproximadamente de R$ 130.

“Quem quiser encomendar um vídeo especial meu, dando um conselho amoroso para algum amigo ou desejando um ‘feliz aniversário’ para algum parente gente fina, é só pedir pela Memmo que irei gravar com todo carinho”, diz o ex-morador de rua.

Ele afirma que recebe encomendas de vídeos para todos os tipos de ocasião. “Chegam muitos pedidos de mensagens do coração, para expressar sentimento, amor, carinho e afeto”, revela. “Com este trabalho, estou tendo a oportunidade de interagir com inúmeras pessoas que me são solícitas. Posso também trocar ideias e pensamentos”, acrescenta.

Após contratar uma mensagem personalizada de Givaldo Alves, o cliente recebe o vídeo encomendado por email ou SMS dentro de poucos dias.

Nesta semana, a Memmo relançou seu site com mais de 5.000 famosos do Brasil e do mundo – atores, esportistas, influencers, comediantes e músicos. A plataforma reúne diversos nomes brasileiros, como o lutador Wanderlei Silva, o piloto Rubens Barrichello, o ator Marcelo Faria e o goleiro do Flamengo Diego Alves.

O diretor-geral da Memmo no Brasil, Karsten Kreyberg, explica que a maioria dos pedidos de vídeos são para presentes de aniversário. Mas muitos clientes preferem encomendar uma mensagem personalizada para datas especiais, como o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães.

– Percebemos que, de modo geral, as celebridades gostam muito de fazer vídeos para se conectar com os seus fãs – afirma o executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fundada em 2019, a Memmo está presente hoje em 15 países. A empresa sueca chegou ao Brasil em novembro do ano passado e investiu na carteira de personalidades nacionais, sem abrir mão das celebridades estrangeiras.

O Brasil tem uma das maiores populações online do mundo. A expectativa é que o Brasil seja um dos países com o maior número de pedidos diários do grupo – afirma Karsten.