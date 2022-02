Melody e Camila Loures trocam farpas em podcast

Durante o “Podcats”, a cantora questionou as influenciadoras de uma afirmação que fizeram na participação de Anitta

Melody foi a convidada da última quarta-feira (02) para participar do podcast de Virginia Fonseca e Camila Loures, o “Podcats”. O que era pra ser um programa descontraído, se tornou um bate-papo desconfortável para as apresentadoras, principalmente para Camila. Melody questionou uma menção equivocada com seu nome na conversa que a dupla teve com Anitta.

A cantora relembrou que no episódio com a carioca, foi dito que ela tinha afirmado “ser maior do que Anitta”, o que não foi o caso. “Onde que eu falei isso?”, perguntou Melody. “Naquele vídeo, amiga”, respondeu Camila, referindo-se a uma entrevista dada pela adolescente recentemente. “Menina, me prove isso. Nunca que eu falei isso. Falei que eu ia ser maior que ela, mas eu nunca disse que eu era maior que ela. Passe a informação certa aí, né, mulher”, alfinetou Melody.

“Porque senão vocês acabam fazendo uma treta sem ser treta”, argumentou novamente a cantora. Virgínia Fonseca constatou que não chegou a ter uma “treta” enquanto isso, Camila mexia no celular. Ela localizou o vídeo com as falas de Melody e reproduziu o áudio ao vivo. Acontece que tudo dito pela adolescente foi confirmado na gravação. Camila então pediu desculpas. “Você até me perdoa de ter falado que você era maior que a Anitta, eu confundi porque meio que.. ” falou. “Pra criar uma rixa ali!”, cortou Melody em tom bem-humorado.

Foto/Reprodução

Mas a youtuber mineira não gostou muito da conclusão precipitada. “De forma alguma, eu não sou biscoiteira. Nunca fui! Sete anos de carreira sem fazer nada pra ficar famosa, você acredita? Só fazendo vídeo. Muitos. Três vídeos por dia. Bastante trabalho, nunca biscoito” defendeu-se. “Mas não foi, não para criar rixa. Eu realmente falei errado. A gente erra, o ser humano erra. Me perdoa, tô te pedindo perdão aqui agora”, falou na sequência.

Enquanto Melody dizia que estava “tranquilo” e não tinha problemas, Camila também afirmou que a forma como a adolescente referiu-se à Anitta tinha dado espaço para esse tipo de interpretação. “Você falou que ela é Brasil, Anitta é mundial. É muito f*da!” declarou. “O que eu falei foi o seguinte, ela [Anitta] realmente tá indo pra fora…”, começou Melody, antes de ser cortada por Loures. “Não, ela já foi! Ela tá gigante e vai conquistar muito mais no mundo” defendeu a apresentadora.

A cantora reconheceu os feitos da brasileira, mas ainda opinou: “Não vem dizer que ela é uma Ariana Grande, que ela não é. Ariana Grande é mundial”, antes de dizer que torce para Anitta continuar conquistando ainda mais o mercado internacional. “Ela já tem o espaço dela gigante, e que você consiga ter também. Você já tem um espaço gigante, parabéns”, elogiou Camila.

Melody ainda mandou um recado para Anitta, lembrando que só fez as comparações, porque na ocasião foi questionada a respeito da vontade da carioca em empresariar a carreira dela – mas só depois que a adolescente completasse 18 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ela sempre fala o que pro meu pai: O bom empresário tem que pedir tudo formalmente. Aí o recado para a Anitta, com a mesma fala dela, você quer me empresariar? Então faça aí o recado formalmente e para de falar meu nome aí nos podcasts, no Twitter, parar de biscoitar falando que vai me empresariar”, afirmou.

Por fim, as apresentadoras conseguiram mudar a pauta para as curiosidades e obstáculos em ser uma cantora que ainda não completou a maioridade. Mas, no final do programa, Camila desejou humildade para Melody.

Depois do podcast

Após o episódio, a youtuber mineira fez um post em sua conta no Twitter: “Tô cho-ca-da, juro”, escreveu. Apesar de não citar nomes ou alguma situação específica, os internautas atribuíram o compartilhamento à entrevista, e não economizaram nas críticas. “Chocado com sua falta de profissionalismo e educação ao falar com uma menina de 14 anos que era sua convidada, talvez a imatura seja você”, afirmou um perfil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas, alguns defenderam a postura da youtuber, e criticaram a forma como Melody abordou o assunto. “Essa criança já tem idade o suficiente pra saber o que é certo ou errado, ela fez aquilo na intenção de humilhar a Virgínia e Camila, e a Camila só reagiu, fez o certo, imagina levar pisão e passar vergonha com milhares de pessoas te assistindo simultaneamente”, argumentou um internauta. “Falta de educação é uma criança de 14 anos não saber respeitar os mais velhos nem em entrevista, fala o que quer, escuta o que não quer! Camila não foi desrespeitosa em momento alqum”, completou outro post.

Melody também postou um stories no final do podcast, mas mostrando apenas Virgínia e Zé Felipe. No Instagram, a cantora afirmou que foi tudo esclarecido, que Camila se equivocou nas afirmações, mas que já foi tudo resolvido.