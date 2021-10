Melhores filmes que vão deixar você surpreso

Acompanhe nossa lista de filmes que vão deixar você surpreso e até impressionado com as histórias!

Quem não gosta de assistir a um filme para ficar surpreso? Felizmente, existem várias produções assim.

Inclusive, para aumentar seu catálogo de filmes para assistir, você pode optar por acessar a Netflix de outro país, por exemplo. Existem vários VPN Windows grátis para escolher e aí basta instalar o serviço, se conectar ao servidor de outro local e assistir às produções.

Essa é uma boa opção porque os catálogos dos streamings são diferentes por localidade. Então, se sua Netflix não tem determinado filme, a Netflix de outro lugar pode ter. Ao se conectar com ela, você poderá acompanhar os filmes que deseja, sem precisar partir para pirataria

Filmes que vão deixar você bem surpreso ao assistir

Confira abaixo nossa lista com os melhores filmes para você assistir e se surpreender.

Trilogia Corpo Fechado

Você gosta de filmes de super-heróis? Pois os três filmes da trilogia Corpo Fechado, também conhecida como trilogia Eastrail 177, contam histórias de super-heróis, mas completamente diferentes do que nos acostumamos com a Marvel, DC etc.

Nada de efeitos especiais, uniformes e explosões. Os três filmes de M. Night Shyamalan mostram pessoas aparentemente comuns, mas que demonstram ter habilidades especiais. São filmes realmente surpreendentes.

Em “Corpo Fechado”, após um acidente de trem, David Dunne é o único sobrevivente. Isso deixa todos surpresos, e ele começa a buscar explicações por não ter se machucado. Até que um desconhecido, Elijah Price, apresenta suas conclusões baseadas em histórias em quadrinhos.

Já em “Fragmentado”, segundo filme da trilogia, Kevin é uma pessoa com 23 personalidades. Ele sequestra três adolescentes, e o filme se desenrola enquanto elas tentam escapar.

O clímax de “Fragmentado” deixa muita gente de boca aberta. Depois, ainda há uma ligação direta com o primeiro filme, que não havia ficado muito claro para quem não sabia que este era a continuação do primeiro.

Por último, há “Vidro”, que une os três personagens principais da trilogia: Kevin, David Dunne e Elijah Price. As descobertas que o filme apresenta e o resultado da interação entre esses três indivíduos é bem interessante.

Garota Exemplar

“Garota Exemplar” é um filme para quem gosta de um bom suspense. Ele conta a história de um casal: Amy e Nick, que estão comemorando o seu quinto aniversário de casamento. Na data da comemoração, Amy desaparece, e Nick se torna o principal suspeito do caso.

Enquanto tenta provar sua inocência, Nick comete vários erros, se envolve em intrigas e passa a conhecer melhor sua esposa.

Pouca gente consegue imaginar como o filme vai se desenrolar. A surpresa deixa muita gente impressionada, especialmente com as explicações que vêm depois.

Mãe

“Mãe” é o tipo de filme que muita gente precisa assistir mais de uma vez para realmente entender. A razão é simples: são tantas informações, principalmente no clímax, que foi comum exclamarem “o quê?” nos cinemas.

O enredo se desenvolve em volta de um casal, que passa a receber vários convidados inesperados em casa. Isso acaba por colocar o relacionamento à prova e gera incríveis reviravoltas.

Truque de Mestre

“Truque de Mestre” foi um sucesso de bilheteria quando foi lançado em 2013, e já tem duas continuações. “Truque de Mestre 2” foi lançado em 2016, e a história número 3 da franquia teve a produção confirmada em 2020.

Mas vamos falar sobre o primeiro filme. Sua sinopse fala de um grupo de mágicos que passa a encantar o público, mas que rouba bancos ao mesmo tempo. A polícia começa a investigar os roubos, mas ninguém parece capaz de provar a ligação dos mágicos com o sumiço do dinheiro.

Além de ser misterioso e surpreendente pela história, o filme deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Afinal, os personagens são mágicos, e fazem perguntar “como foi que eles fizeram isso?”. O público descobre as respostas ao mesmo tempo em que os responsáveis pelas investigações.

O que você achou desses filmes? Sem dúvidas, são produções que vão deixar você surpreso e até impressionado com as histórias! Prepare sua pipoca e aproveite!