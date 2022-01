Mc Mirella comenta sobre nova fase em suas redes sociais “Não é fácil”

A cantora dividiu um pouco sobre o que está vivendo com os fãs e lembrou o quanto era feliz no ano passado.

Mc Mirella, de 23 anos, vem demonstrando que não está nada fácil essa fase. Em seu Twitter, Mirella deixou claro que está vivendo com angústia no peito e que não está sendo nada fácil.

“Eu tava tão feliz ano passado, sério. Tinha saído da ‘Fazenda’, aprendido tanta coisa, recomeçado ciclos, e enfim… sabe? Ver tudo diferente ainda me assusta, me sinto perdida, assustada”, completa a cantora.

Ainda em Orlando, Mc Mirella vem compartilhando momentos bons, mas também desabafos frequentes da vida de solteira. A cantora diz que recebe comentários desnecessários sobre seu corpo diariamente, “Toda hora alguém vem falar que eu to muito magra”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Em uma caixinha de perguntas no seu Instagram, a funkeira respondeu ao questionarem sobre como andava a vida de solteira com uma foto cabisbaixa: “É chato. Tem ninguém pra encher o saco e passar o tempo com você. As amigas têm a vida delas também, então não dá pra ficar grudada sempre”.