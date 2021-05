Padrasto de MC Kevin parte para cima de amigos em delegacia

Homem empurrou um jovem e cobrou por que não haviam cuidado do funkeiro. Ele também partiu para cima de um repórter e foi contido, antes de entrar no carro e deixar o local.

Um homem que estava acompanhando a mãe de MC Kevin brigou com jovens que também estão na 16ª DP (Barra), nesta segunda-feira (17).

O rapaz seria, segundo um amigo, padrasto de Kevin, empurrou um jovem e perguntou por que não haviam cuidado do MC, que morreu após cair de uma varanda de hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no domingo (16). O homem também partiu para cima de um repórter e foi contido, antes de entrar em um carro e deixar o local.

A mãe Valquíria Nascimento, que veio de São Paulo, no domingo, ficou por menos de 10 minutos na delegacia, após reconhecer o corpo do funkeiro no IML. O jovem será enterrado na Zona Norte de São Paulo.

Segundo uma tia do MC Kevin, a família veio à delegacia para entender as circunstâncias da morte.

Mais cedo, houve outro tumulto no interior da delegacia. Após cerca de dez jovens chegarem à unidade para prestar depoimento, duas mulheres discutiram e um policial precisou acalmar os ânimos e pediu para que não brigassem no interior da delegacia. Deolane Bezerra, esposa do MC Kevin, estava envolvida na discussão.