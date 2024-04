MC Cabelinho participa de evento na Globo e se emociona ao ver William Bonner

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Um momento inusitado aconteceu durante o Festival Acontece, promovido pela Globo no Rio de Janeiro nesta quinta (11). O funkeiro MC Cabelinho ficou emocionado ao ver o jornalista William Bonner na plateia do evento.

Convidado para o painel “O Impacto social e comercial do conteúdo”, MC Cabelinho não escondeu a emoção ao ver o apresentador do Jorna Nacional prestando atenção no que ele tinha a dizer sobre o assunto.

“Vou te dizer que eu nem estava nervoso, mas agora, ao ver William Bonner aqui, eu fiquei”, disse Cabelinho, bastante emocionado com o momento. Bonner subiu ao palco e fez uma foto com MC Cabelinho rapidamente.

A executiva Samantha Almeida, diretora de diversidade e inovação de conteúdo da Globo, que também dividia o palco com o cantor, aproveitou para promover o encontro e garantir a foto dos dois ao final da conversa.

“Eu tenho certeza que os filhos do Bonner não param de ouvir suas músicas”, disse Samantha. A reportagem publica o registro de Cabelinho e Bonner juntos em primeira mão.

Ao longo do painel, Mc Cabelinho compartilhou sua história com os convidados presentes. Vindo de uma realidade humilde, ele acredita que teve sua vida completamente transformada pela música e que, se não fosse por isso, poderia ter uma realidade completamente diferente.

O painel contou também com a presença de Preto Zezé e Angerson Vieira que ressaltaram a importância das produções audiovisuais para a mudança e transformação da sociedade.