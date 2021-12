MasterChef Brasil repete receita do especial de Natal no Ano Novo

O MasterChef Brasil (Band) tem mais um episódio preparado para terminar o ano. Assim como no Natal, o programa terá uma competição mais leve e divertida para convidados especiais em edição de Ano Novo, que vai ao ar nesta terça-feira (28).

Desta vez, competem na primeira prova principal os músicos sertanejos Paula Fernandes e Gustavo Mioto contra a dupla de Cafu, estrela do futebol brasileiro, e o sambista Dudu Nobre. O desafio será criar pratos que privilegiem a carne.



A última competição da noite será um duelo entre pais e filhos. O cantor e apresentador Ronnie Von compete ao lado do filho, Leo, contra a jornalista Leda Nagle e seu filho Duda. Para eles, a tarefa será fazer uma pizza do início ao fim, incluindo a massa.



O modelo utilizado no especial de Natal, transmitido na terça (21), será repetido, com influenciadores da internet participando de pequenos desafios entre as provas principais. O grupo também poderá assistir e comentar o restante do programa do mezanino.



Desta vez, eles precisarão adivinhar ingredientes usando apenas o olfato (no caso de Rafa Uccman, Lucas Guedez, Gabi Lopes e Negrete), e decorar um bolo (para Foquinha, Danielle Diz, Isaías e Rafa Almeida).



O episódio será julgado pela bancada regular do reality show, os chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin. Os prêmios do especial também serão doados para uma instituição beneficente, e as celebridades vencedoras levarão para casa o troféu de MasterChef.