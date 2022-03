Mark Ruffalo pede para jovens brasileiros tirarem título de eleitor

No mês de fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral registrou o menor número da história de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor – nessa faixa, o voto é facultativo

Depois de Anitta, Luísa Sonza e Juliette, foi a vez de mais uma celebridade se manifestar contra a diminuição no número de eleitores entre 16 e 17 anos: Mark Ruffalo.

O Hulk do Universo Cinematográfico da Marvel fez nesta quinta (24) uma publicação no Twitter pedindo que os adolescentes brasileiros tirem o título de eleitor para “derrotar Bolsonaro”.

Ele compartilhou o post em que Anitta pede o mesmo, e acrescentou: “Em 2020, os americanos só derrotaram Donald Trump porque um número recorde de eleitores exerceu seus direitos democráticos, especialmente os jovens”.

“Para derrotar Bolsonaro, os brasileiros entre 16 e 17 anos precisam se registrar para votarem nas próximas eleições. Eles têm até 4 de maio para fazer isso”.

No mês de fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral registrou o menor número da história de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor – nessa faixa, o voto é facultativo. Até agora, 830 mil adolescentes se registraram para votar – em 2018, no mesmo mês, eram 1,4 milhão de jovens na mesma faixa etária com o documento.

É possível emitir o documento pela internet, preenchendo o formulário no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) – mas, como Mark avisou, só é possível fazer isso até o dia 4 de maio.