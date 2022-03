Marisa Tomei, atriz de Homem-Aranha, diz que ‘adoraria voltar’ como May no Multiverso

Apesar da morte de sua personagem em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, a atriz afirmou que “adoraria voltar” a atuar no papel e fazer parte do multiverso

A atriz norte-americana Marisa Tomei, 57, que interpreta a Tia May nos filmes do “Homem-Aranha” avisou aos fãs da franquia que a personagem não deve se despedir por agora. Em entrevista ao The Tonight Show, ela relembrou que o conceito do multiverso da Marvel pode abrir portas para que a personagem retorne.

“Ah sim, nós temos um multiverso. Isso fazia parte de toda a confidencialidade em torno do último filme, mas agora as pessoas já sabem. Eu confesso que, se me perguntarem, eu não saberia explicar muito bem o multiverso, mas o nosso diretor [Jon Watts] foi maravilhoso e me explicou tudo. Eu dizia: ‘Onde estou agora? Você pode me dizer de novo?'”, brincou a atriz.

“O que estou dizendo é que ela é uma personagem forte por si mesma, mas há outros caminhos para explorar”, completa a artista, que também já atuou em filmes como “O Rei de Staten Island” (2020) e “Amor a Toda Prova” (2011).

A aventura de super-herói da Sony se tornou o sexto maior filme da história em arrecadação, com US$ 1,69 bilhão (mais de R$ 9,23 bilhões) na bilheteria global (sem correção inflacionária e com os valores em real expressos de acordo com o câmbio atual).

Ele passou “Jurassic World” (US$ 1,67 bilhão ou R$ 9,12 bilhões) e “O Rei Leão” (US$ 1,66 bilhão ou R$ 9,06 bilhões) para chegar àquela posição.