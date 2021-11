Marília Mendonça foi um dos maiores nomes do sertanejo, confira a trajetória da cantora

Marília Mendonça ficou conhecida como a principal voz do feminejo, uma vertente do sertanejo em que as mulheres são protagonistas

Por Evellyn Luchetta e Gevanna Bispo

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, faleceu na tarde desta sexta-feira (05) após queda de avião no interior de Minas Gerais. Em um primeiro momento, a assessoria da sertaneja havia informado que ela estaria bem.

De acordo com a assessoria, além da cantora, estavam o produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. De acordo com um especialista em aeronaves ouvido pela CNN, o modo como o avião está indica que houve uma tentativa de pouso forçado.

No entanto, novas informações do corpo de bombeiros, que atendeu o socorro do local, confirmaram que todos os presentes na aeronave vieram a óbito. O colunista do site Metrólopes, Leo Dias, informou que Marília vendeu seu jatinho particular durante a pandemia do coronavírus, para cortar gastos, já que não estava fazendo shows devido à pandemia.

A cantora chegou a postar nas redes sociais pouco antes da tragédia. Ela compartilhou um vídeo onde mostrava a rotina dos shows que vinha fazendo. Ela saiu de Goiânia, (GO) para se apresentar em Caratinga, em Minas Gerais

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a documentação da aeronave está em dia e a empresa tem autorização para fazer taxiaéreo.

Além da venda do jatinho, Marília já teve outras intercorrências com aeronaves. Ela chegou a adiar um show após um avião sofrer uma pane em 2018.

O caso de 2018 ocorreu quando ela iria realizar um show na cidade de Mineiros, Goiás, a cerca de 400 quilômetros da capital, Goiânia. “A gente tentou decolar à tarde em Goiânia, mas caiu uma chuva fortíssima e não conseguimos”, disse na época.

“Tive que voltar para casa para me arrumar, porque se me arrumasse lá [Mineiros] não iria dar tempo. A gente decolou aqui em Goiânia, tentamos pousar em Jataí [Goiás], mas deu pane no sistema, não sei se por causa da chuva, não sei o motivo”. Depois da pane, o avião chegou a sobrevoar Rio Verde, mas eles tiveram de voltar para Goiânia.

O show foi remarcado de 11 de outubro para 3 de novembro. Não existem informações se o avião que apresentou o problema em 2018 é o mesmo do atual.

Leia a nota do Corpo de Bombeiros:

“Recebemos a chamada há pouco, por volta de 15h30, para atender ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga em curso d”água próximo de acesso pela BR 474. Segundo informações, em princípio, haveria duas vítimas com vida no interior da aeronave, ainda não informado o quadro de saúde das mesmas. Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave. Estamos com equipe a caminho do local com o apoio do SAMU. Até o momento, não tenho nenhuma informação em se tratar do avião da cantora Marília Mendonça. Estou acompanhando a ocorrência e tentando mais informações”.

Veja outros famosos que sofreram acidentes semelhantes

Além de Marília, outros famosos se envolveram com acidentes em aeronaves. Veja abaixo:

Luciano Huck

O apresentador do “Domingão” passou um aperto com uma aeronave na presença de sua mulher, Angélica, e seus filhos. O avião precisou fazer um pouso de emergência em Rochedo, em Mato Grosso do Sul.

Gabriel Diniz

O cantor do sucesso “Jenifer”, Gabriel Diniz, faleceu em uma queda de um monomotor no povoado Porto do Mato, em Estância, na região Sul de Sergipe. Ainda estavam a bordo o piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abrãao Farias, que também vieram a óbito.

Mamonas Assassinas

Uma tragédia que marca o imaginário do brasileiro, ao lembrar de aeronaves, foi o que envolveu o grupo Mamonas Assassinas.

Uma tragédia encerrou a carreira dos fenômenos. Os cinco integrantes do grupo faleceram quando o avião em que estavam bateu contra as encostas da Serra da Cantareira, no Norte da capital paulista. O grupo tinha acabado de encerrar sua primeira turnê nacional e embarcariam para Portugal, onde a banda seria lançada.

Morreram ainda o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o co-piloto, Alberto Yoshihumi Takèda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Saturnino Porto.

Leila Diniz

A atriz brasileira Leila Diniz estava entre os 85 mortos no desastre do jato DC-8 da Japan Airlines. O avião caiu em 1972 a 30 quilômetros de Nova Deli, quando se preparava para o pouco.

Leila viajava de Sydney para a Austrália, onde participou de um festival de cinema, representando o Brasil.

A cantora era um dos principais nomes do sertanejo

Marília Mendonça ficou conhecida como a principal voz do feminejo, uma vertente do sertanejo em que as mulheres são protagonistas, ao lado de Naiara Azevedo, Simone e Simaria e Maiara e Maraísa.

Nos últimos anos, Mendonça se tornou uma das cantoras mais ouvidas do país, dona de hits como “Infiel”, “Todo Muno Vai Sofrer”, “Ciumeira”, “Bebi Liguei”, “Supera” e “Graveto”, entre outros.

A cantora começou a carreira há cerca de dez anos, ainda adolescente, como compositora, sendo gravada por gigantes do sertanejo como Jorge e Mateus e Henrique e Juliano.

Seu primeiro DVD saiu em 2015, revelando ao Brasil o hit “Infiel”, que foi uma das músicas mais ouvidas de 2016. Dali em diante, sua popularidade só cresceu e, no ano seguinte, aos 22 anos, Mendonça se tornou a artista mais ouvida do país.

Mendonça cantava a traição e o sofrimento por amor do ponto de vista feminino. “Não ia adiantar passar por um sofrimento, ser traída ou trair, e cantar sobre o príncipe encantado”, ela disse à Folha em 2017.