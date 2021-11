Marília Mendonça é enterrada no cemitério Parque Memorial Goiânia

O cortejo com o corpo da cantora e seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho chegou ao Cemitério Parque Memorial Goiânia por volta das 18h30. A chegada foi registrada por aplausos e buzinas de fãs

O corpo da cantora Marília Mendonça foi enterrado por volta das 18h45 deste sábado (6), no cemitério Parque Memorial Goiânia, após um cortejo de 1h40, feito pelo corpo de bombeiros. A cerimónia foi reservada para os familiares e amigos próximos da cantora.



O trajeto durou mais de uma hora, sendo que a previsão inicial era de 30 minutos. O carro dos bombeiros que levava o corpo da cantora andou em velocidade baixa e chegou até a parar para que os fãs pudessem prestar as últimas homenagens.



De cima do carro dos bombeiros, os cantores Henrique e Juliano, que acompanham o corpo de Mendonça, acenaram para os fãs. Pessoas acompanham o cortejo durante todo o trajeto, aplaudindo, tirando fotos e prestando diversos tipos de homenagens.



Em frente ao cemitério Parque Memorial Goiânia, dezenas de policiais aguardaram a chegada do cortejo com o corpo da cantora. A todo momento, policiais retiraram fãs do local que é reservado apenas para familiares e imprensa.