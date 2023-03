Marília Mendonça é a mulher mais ouvida nos estados do Sudeste no Spotify; veja rankings

O levantamento foi feito por meio de dados do Spotify Charts e divulgado pela empresa com exclusividade a reportagem

Marília Mendonça é a artista feminina mais consumida em todos os estados da região Sudeste no Spotify. Além dela, Maiara & Maraisa e Luísa Sonza também apareceram em todos os rankings.

Entre os podcasts apresentados por mulheres, o programa Não Inviabilize também se destaca como o mais reproduzido em toda a região. O Modus Operandi e o Psicologia na Prática revezam o segundo e terceiro lugar.

O levantamento foi feito por meio de dados do Spotify Charts e divulgado pela empresa com exclusividade ao E+. A ação ocorre por conta da iniciativa global EQUAL, que busca aumentar a equidade de gênero no mercado do áudio.

Durante março, o mês das mulheres, Pitty é a embaixadora do programa, que investe em playlists especiais e marketing de artistas com um apoio de promoção orgânica dentro do Spotify.

Confira os rankings completos, divididos por estado:

Espírito Santo – Artistas

Marília Mendonça Maiara & Maraisa Mari Fernandez Luísa Sonza Anitta

Espírito Santo – Podcasts

Não Inviabilize Psicologia na Prática Modus Operandi Frequências Hertz, Meditações Guiadas e Músicas Relaxantes por @Elencruzol Thais Galassi

Minas Gerais – Artistas

Marília Mendonça Maiara & Maraisa Mari Fernandez Ana Castela Luísa Sonza

Minas Gerais – Podcasts

Não Inviabilize Psicologia na Prática Modus Operandi Frequências Hertz, Meditações Guiadas e Músicas Relaxantes por @Elencruzol Thais Galassi

Rio de Janeiro – Artistas

Marília Mendonça Ludmilla Luísa Sonza Anitta Maiara & Maraisa

Rio de Janeiro – Podcasts

Não Inviabilize Psicologia na Prática Modus Operandi Frequências Hertz, Meditações Guiadas e Músicas Relaxantes por @Elencruzol Alimente Seu Sol

São Paulo – Artistas

Marília Mendonça Maiara & Maraisa Luísa Sonza Anitta Taylor Swift

São Paulo – Podcasts

Não Inviabilize Modus Operandi Psicologia na Prática Frequências Hertz, Meditações Guiadas e Músicas Relaxantes por @Elencruzol Thais Galassi

Estadão Conteúdo