Marília Mendonça diz que fãs ‘abandonaram o barco’ depois que ela ficou grávida

A cantora Marília Mendonça, 25, revelou por meio das redes sociais que muita gente parou de segui-la e até de gostar dela depois que anunciou a gravidez do filho, Léo, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, 25.

“Quando veio a notícia da gravidez, muitos fãs abandonaram o barco. Nada me deixou mais chateada nessa vida. Se você ama o meu filho, você me ama. Obrigada por tanto carinho com meu pequeno!”, escreveu ela.

Agora, o momento é de já pensar na festinha do herdeiro que completará seu primeiro ano de vida no próximo dia 16. Mas há aqueles fãs que não só permaneceram ao lado dela como a apoiam com o menino. E a esses fãs ela fez questão de agradecer.

“Obrigada aos fãs que mandaram e estão mandando presente para o Léo. Obrigada a todos os fãs que amam ele, desde quando foi anunciada a sua chegada. Meu coração fica quentinho”, publicou Marília.

No âmbito pessoal, Marília está feliz da vida. Marília Mendonça e Murilo Huff são um casal de novo. Os cantores são pais do menino Léo e haviam confirmado a separação em julho, após cerca de dois anos de relacionamento.

Na época da separação, Mendonça disse que os dois estão sofrendo com o fim do relacionamento, e negou que o motivo tenha sido ciúme ou traição. Os dois continuaram mantendo boa relação e aparecendo juntos em fotos nos “mesversários” do filho.

“Vocês me conhecem, sabem que não sou de ficar expondo minha vida pessoal. Não tinha vontade de contar isso aqui, porque acho que notícia triste a gente não anuncia, não tem porque”, afirmou a cantora em seu Instagram, após dias de boatos iniciados após o casal deixar de se seguir nas redes sociais.

As informações são da Folhapress