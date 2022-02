Marido de Jojo Todynho comenta motivo de não convidar o pai pro casamento

Após a polêmica sobre Lucas Souza não chamar o próprio pai para a cerimônia, ele se pronunciou e afirmou “Exemplo negativo de pai”

Marido de Jojo Todynho, Lucas Souza se pronunciou após o pai biológico, Renato Souza, revelar publicamente que não foi convidado para o casamento do filho com a funkeira.

Lucas explicou que, mesmo sendo biológico, Renato não é exemplo de bom pai: “Ele é meu pai biológico, mas não é o cara que me criou. Fui criado exclusivamente pela minha mãe, tanto eu quanto meus dois irmãos. O senhor Renato tem histórico de alcoolismo, drogas, e é um exemplo negativo como pai.”

O oficial do Exército continuou: “Graças a Deus eu e meus irmãos fomos criados longe desse homem e a gente só teve a educação da minha mãe”. Ele diz que sua mãe sofreu com Renato durante 12 anos. “Esse homem teve um relacionamento de 12 anos com a minha mãe. Doze anos de tortura, de um relacionamento abusivo, 12 anos de esfaqueamento e 12 anos de agressão. Pai é quem cria, não quem vai pra mídia querer expor o filho.”

“Não vou expor aqui as mensagens que ele me mandou, falando que ia acabar com a minha vida. Para vocês terem uma ideia, esse camarada está até com um empresário marcando entrevista. Ele quer palco, quer mídia”. Lucas, no entanto, conta que o motivo do pai ficar de fora do casamento foi outro. “Ele nunca apareceu na minha vida. Ele não foi chamado pro casamento porque, primeiro, a minha mãe tem uma medida protetiva contra ele.”

Foto/Reprodução/Redes Sociais

“Conversei com minha mãe e perguntei: ‘posso chamar ele para o casamento? A senhora vai se sentir confortável?’. Ela me respondeu ‘não vou me sentir confortável, mas quero que você chame, porque ele é seu pai'”. O oficial também afirmou que o pai quis se infiltrar na lista dos convidados. “Liguei, mandei convite. Aquelas caixinhas que eu e Jojo mandamos para todos os convidados e padrinhos, eu mandei pra ele. Esse camarada começou a chamar pessoas que não têm nada a ver, que eu não conheço. Que eu morei em um determinado local, mas que eu não conheço.”

“Começou a chamar amigos dele, amigos inclusive que utilizavam drogas com ele, que durante minha infância eu era incentivado a usar drogas por esse pessoal. E no meu casamento eu só chamei pessoas próximas, que eu realmente gosto. Não vou ficar fazendo casamento pra ficar chamando parente distante que eu não conheço, que nunca me manda mensagem. Chamei ele com o respeito pelo fato de ser meu pai biológico, mas ele não foi o homem que me criou”, finalizou.