Sogra de Jojo já foi esfaqueada pelo pai de seu filho

A mãe de Lucas rebateu os comentários de seu ex marido e alegou que já foi esfaqueada por ele e criou seu filho sozinha.

Mais uma polêmica envolvendo o casamento de Jojo Todynho. Desta vez uma outra revelação vem à tona e deixa todos de cabelos em pé.

O pai de Lucas, Renato Souza, veio à público e declarou que não foi ao casamento do filho pois, ele negou suas origens… A mãe do rapaz, também resolveu se posicionar com relação às declarações do ex marido e como diria o saudoso Clodovil, olhou para a lente da verdade e falou tudo.

Leia também Sem paciência para quem está começando, Naiara arranca microfone de Jessi

Reprodução

“Ele se diz tão pai do Lucas, mas nunca criou. Sempre criei meus três filhos sozinha. Ele nunca foi um bom pai, nunca criou, nunca quis pegar. Eu convivi com ele por 12 anos, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi um relacionamento abusivo, fui traída, fui esfaqueada, tudo o que você imaginar aconteceu na minha vida. Ele sempre na bagunça, sempre na folia, nunca quis saber dos filhos e até hoje tenho uma medida protetiva contra ele e já registrei vários boletins de ocorrência”, disse Marcia Antocevicz.

Reprodução

O que fez Marcia vir a público e abrir a torneirinha foi porque Renato confidenciou estas palavras citadas acima, para a jornalista Fábia Oliveira do Portal Em Off. A mãe de Lucas ainda legou que cirou seu filho sozinha.

A toda ação, uma reação, concordam?