Mariana Rios substitui Sabrina Sato em reality; Será que vai vingar?

Diretor de Ilha Record 2 aposta que sim; ‘Ela vai surpreender todo mundo’, diz Rodrigo Carelli

Convidada para o lugar de Sabrina Sato no comando da segunda edição da Ilha Record 2, Mariana Rios, 37, é uma substituta à altura da antiga apresentadora, avalia o diretor do programa, Rodrigo Carelli. Se sua antecessora se destacava pelo carisma e espontaneidade, Mariana também tem lá suas qualidades.

“Ela é doce, mas sabe ser ácida e firme na apresentação e também com os participantes do reality. As pessoas vão se surpreender com a Mariana à frente do programa”, elogiou Carelli, em entrevista coletiva nesta terça-feira (12). O Ilha Record, um mix de No Limite e o Big Brother (a comparação com os realities da Globo é inevitável) estreia na próxima segunda-feira (18) com 13 participantes.

São eles: Aline Dahlen, Bruno Sutter, Caique Aguiar, Fábio Braz, Jaciara Dias, Kaik , Kaio Viana, Nakagima , Rapahel Sander, Solange Gomes, Ste Viegas, Vitória Bellato e Whendy Tavares. O vencedor recebe um prêmio de R$ 500 mil.

A dinâmica da atual edição é praticamente a mesma da primeira temporada. Os participantes enfrentam provas em equipe, votações, desafios de sobrevivência e eliminações. Os eliminados não saem da atração, são mandados para a caverna do “Exílio”, onde acompanharão o que acontecerá na disputa, com a chance de interferirem diretamente no jogo.

Além da volta do Guardião com poderes próprios para mexer ainda mais na disputa, uma das novidades da edição é o “Colar de Proteção”. No objeto, haverá pedras que, simbolicamente, representam três chances dos exploradores vetarem decisões vindas do exílio. O poder do guardião continua soberano e não pode ser vetado.

IIha Record 2 é o primeiro reality comandado por Mariana Rios na Record [ela foi apresentadora do The Voice Brasil (Globo) e Superbonita (GNT)].