Maria Lina faz homenagem ao filho que teve com Whindersson Nunes

A ex-namorada do humorista utilizou as redes sociais para publicar um texto em homenagem a João, que morreu há um ano

A influenciadora Maria Lina, 23, fez uma homenagem nas redes sociais ao filho João Miguel, 27, que teve com o humorista Whindersson Nunes. Ela publicou neste domingo (29) um lindo texto em homenagem a João, que morreu há um ano após nascer prematuro.

Maria Lina começou o texto respondendo as pessoas que costumam perguntar como ela sente tanta saudade do filho com quem nem conviveu. “Quando você tem um filho e ele parte, o que se vai com ele não são as experiências, os dias vividos, a rotina. Se vai junto com ele, todas as expectativas criadas.”

A influenciadora disse que se pergunta se o filho iria gostar de jogar bola, iria ser artista, engenheiro ou gostaria de cuidar de pessoas. “Conhecer o João foram as 30 horas mais especiais e intensas da minha vida. Eu tinha expectativas, sonhos, planos, projetos. E todos eles se foram junto com meu neném, para o colo de Deus”, escreveu.

Maria Lina também desabafou que as pessoas costumam dar uma data prevista para ela parar de falar do filho como se fosse errado expor sua saudade. “Elas dizem que você deve ‘seguir’, ‘superar’, ‘virar a página’. Por um momento sequer, se colocam no lugar de nós, pais de anjos.”

A influenciadora afirmou que as únicas pessoas que têm direito de falar sobre os filhos que perderam são os pais. Segundo ela, tem pais que superam a perda em meses, outros em anos. ” Tem pais que gostam de falar sobre os filhos que já partiram, pois isso de certa forma ‘acalma o coração’, tem pais que não gostam de tocar no assunto.”