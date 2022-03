Maria Fernanda Cândido brilha no tapete vermelho de ‘Animais Fantásticos’

Também integram o elenco do longa Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Mads Mikkelsen, Ezra Miller e Dan Fogler

A atriz Maria Fernanda Cândido, 47, brilhou e roubou a cena no tapete vermelho da pré-estreia do filme “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, em Londres. Na história, que deve chegar aos cinemas em 14 de abril, ela dará vida a Vicência Santos, chefe suprema da Confederação Internacional dos Bruxos.

O novo filme do universo de Harry Potter –que se passa antes do nascimento do bruxo – dá sequência à trama de “Os Crimes de Grindelwald”, agora com destaque para a história de Alvo Dumbledore.

Também integram o elenco do longa Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Mads Mikkelsen, Ezra Miller e Dan Fogler.

Em fevereiro, foi divulgado o novo trailer do filme, o que empolgou os fãs brasileiros ao trazer cena inédita com a atriz Maria Fernanda Cândido.

Na rápida aparição, a atriz brasileira está caracterizada e lançando um feitiço com sua varinha. Isso foi o suficiente para levar o nome da atriz aos assuntos mais comentados no Twitter. “Maria Fernanda Cândido todos os pontos da Grifinória são seus”, escreveu um usuário.