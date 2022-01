Marcus Majella fala sobre perda de peso e incentivo de Paulo Gustavo

Ator perdeu 30 quilos em um ano e disse que o amigo foi quem o motivou a buscar ajuda de uma médica para cuidar da saúde

O ator Marcus Majella publicou uma foto neste sábado, 1º, para mostrar a diferença corporal dele após perder 30 quilos no último ano. O resultado é fruto de mudanças de hábitos, incentivadas pelo humorista Paulo Gustavo.

Ele contou que o intérprete de Dona Hermínia foi quem lhe apresentou a médica que cuidou do tratamento dele.

Ao citar a endocrinologista, Majella falou da importância do amigo, a quem se refere como PG. “Ainda bem que PG nos apresentou. Ele me pediu por quase um ano que eu a procurasse. Ele estava preocupado comigo. Ficou no meu pé! E não desistiu enquanto eu não marcasse uma consulta. Obrigado, PG.”

Ele contou que buscou ajuda médica porque estava com taxas “muito alteradas”, sem especificar quais eram. “O foco, no meu caso, foi a saúde. Precisei mudar muitos hábitos para que minhas taxas voltassem ao normal (e voltaram). Consequentemente, veio o emagrecimento, ao longo de um ano.”

Além da endocrinologista, Majella teve o acompanhamento de uma nutricionista e afirma que o resultado melhorou a autoestima dele e o fez ganhar qualidade de vida. “O tratamento continua firme em 2022”, disse.

Estadão Conteúdo