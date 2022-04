Marcos Harter processa Luana Piovani após atriz retratá-lo como ‘abusivo’

Após a eliminação de Scooby, ex-marido de Piovani, do BBB 22, a atriz fez uma postagem em suas redes que não agradou algumas pessoas

O médico e ex-participante do Big Brother Brasil (Globo) Marcos Harter, entrou com um pedido de indenização contra a atriz Luana Piovani. O motivo é uma publicação feita por Piovani nos Stories do Instagram.

Após comentar em que, com a eliminação de Pedro Scooby, pai de seus filhos, a edição do BBB 22 havia acabado para ela, a atriz publicou um meme inspirado no álbum “Versions of Me”, de Anitta, com os rostos de Rafael Ilha, Biel, Dado Dolabella, Marcos Harter, Lucas Vianna e Arthur Aguiar.

“Recebi, não conhecia todos mas depois da explicação, entendi. Tudo abusivo e o Brasil? Aaaamaaaaaa”, escreveu junto à imagem.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O pedido de indenização é de R$ 50 mil. O médico pede ainda que a publicação seja apagada, que a atriz se abstenha de divulgar ofensas ou informações falsas contra e que faça uma retratação pública. A reportagem procurou a atriz, mas não obteve resposta.

O vencedor de A Fazenda 10 (Record), Rafael Ilha, outro rosto retratado na publicação de Piovani, disse que também irá processar a atriz. Nas redes sociais, Ilha afirmou que, após 13 anos de dependência química, cometeu atos dos quais se arrepende, mas nega que alguma vez tenha sido abusador ou agressor de mulheres.