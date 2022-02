Marcelo Dourado diz que era ‘ignorante’ por exaltar ‘orgulho hétero’

O ex-BBB admitiu que não percebeu que a frase que seu adversário Dicesar falava que “o mundo é gay” era de inclusão.

O ex-BBB Marcelo Dourado, 49, usou as redes sociais na quarta-feira (16) para pedir desculpas por exaltar o “orgulho hétero” e a “resistência heterossexual” durante sua participação no Big Brother Brasil 10. Ele, que ganhou a edição, afirmou que era “um ignorante” e que esses termos não devem ser usados –no BBB 22 o participante Gustavo diz ter orgulho de ser “hétero top”.



Dourado disse que aparece nas redes um vídeo dele no BBB10 falando do “orgulho hétero” e a “resistência heterossexual. Ele explicou que estava dentro de um reality sofrendo pressão psicológica e provocações dos adversários. “Mas nada apaga o fato de que eu era uma pessoa muito mais ignorante há 12 anos atrás do que sou hoje.”



O ex-BBB admitiu que não percebeu que a frase que seu adversário Dicesar falava que “o mundo é gay” era de inclusão. Ele falou que na sua “cabeça limitada” na época não percebeu a importância daquilo para as pessoas que estão envolvidas nessa comunidade e que são constantemente vítimas de violência.



“A resistência pertence às minorias, e nenhum hétero foi espancado até a morte por sua sexualidade, diferente da comunidade LGBTQIA+. No Brasil, existem casos gravíssimos reincidentes, diários de agressão por pessoas que são ditas diferentes em função da sua sexualidade.”



O ex-BBB afirmou que ficar contra essas causas vai contra a história da sua família e o seu legado, de filho de refugiados. “Na minha cabeça, todos devem ser respeitados igualmente, mas no sentido mais amplo da palavra. Para a gente chegar nisso ainda precisa de uma longa jornada de entendimento e debate.”



Dourado disse que o seu jeito bruto pode ter confundido muito as pessoas que torceram por ele no reality.

“Achando que o que nos unia era o preconceito, de repente confundiram o meu ímpeto, a minha vontade de ganhar, a minha competitividade e o meu jeito um pouco duro com uma pessoa preconceituosa, que eu abomino.”

Ele afirmou que quer distância das pessoas que torceram e se identificam com ele pelo preconceito. “Quero nas minhas relações sociais coisas positivas, pessoas com empatia, que respeitem de verdade a trajetória do outro, a dor do próximo, de outra pessoa, mesmo que a gente não entenda.”



O ex-BBB terminou dizendo que não pretende com o vídeo ganhar a amizade ou simpatia de ninguém. ” Quero apenas reparar um erro histórico do que eu falei e reconhecer o meu erro pode realmente ter sido interpretado como uma fala preconceituosa. Espero que tenham entendido.”