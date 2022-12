Marcelo Adnet satiriza os famosos na Copa do Mundo do Qatar

Ele interpreta personagens engraçados no quadro Que Doha é Essa?

Nada escapa ao humor de Marcelo Adnet na Copa do Mundo do Qatar. Com o quadro Que Doha é Essa?, na Central da Copa (Globo), ele faz piadas com as diferenças da sede da Copa imitando famosos, como Galvão Bueno, Tite, o Rei Charles 3º, Gilberto Gil e Milton Cunha.

Adnet contou que assiste aos jogos da Copa para gravar o quadro e decidir qual vai ser o assunto do dia. Segundo ele, não dá para prever qual vai ser a pauta e tudo que é gravado vai ao ar no mesmo dia. “Temos uma equipe de roteiristas e de caracterização, tanto de figurino quanto de maquiagem, cabelo, barba, para fazer com que tudo ande e funcione”, explica o humorista.

Em um dos episódios, ele interpreta um personagem inspirado no comentarista de Carnaval da Globo Milton Cunha em um programa chamado Central do Estilo, analisando as camisetas das seleções. Adnet também dá vida ao rei Charles -com as famosas mãos inchadas- fazendo piada com o príncipe William, após a derrota da seleção do País de Gales.

“Os personagens surgem no dia. Rolou uma gravação, em que o principal tema foi a vitória de Portugal 6×1 sobre a Suíça, e a gente fez o Luis Roberto Leal, que é a mistura do nosso locutor Luis Roberto com o Roberto Leal, cantor português”, explica sobre a imitação do personagem português, na última terça-feira (6).

Para dar vida aos inúmeros personagens, Adnet conta com a ajuda da figurinista Alessandra Barrios e do caracterizador Rubens Libório. O humorista já usou uniformes do acervo da Globo, um colar do Galvão Bueno e pegou camisetas de seleções e times emprestadas de pessoas da equipe do programa. “Tivemos um desafio com a mão inchada do Rei [Charles], e para o figurino “casar”, contamos com a mão feita pela produção de arte”, falou a figurinista.

De todos os personagens que Adnet já imitou, ele disse que o seu preferido é o repórter Eli Teral, que não imita nenhum famoso. O personagem faz matérias literais se aproveitando do que tem ao redor, como no dia em que aparece utilizando acessórios do banheiro. “Não é uma imitação direta de alguém, é a imitação de um tipo de matéria jornalística. E faz o maior sucesso”, afirmou o humorista.

Adnet também torce para que algumas imitações agradem ao homenageado, como a do narrador esportivo Cléber Machado.

“Tenho a maior admiração, adoro o Cléber. Ele está na melhor fase. Adoro fazer imitação do Cleber Machado, porque ele começa a pensar coisas e vai indo para outros lugares, muito além do que está acontecendo no campo. Espero que ele esteja gostando também”.

Além das imitações no quadro, o humorista faz ainda participações ao vivo na Central da Copa e afirma que está se divertindo com a experiência de interpretar uma outra pessoa ao vivo. “É bem louco. De toda maneira, acho que a gente está bem na temperatura da Copa, em cima do lance, fazendo também um trabalho jornalístico, de base, para finalmente chegar lá na ponta, que é o humor.”