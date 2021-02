MAR ABERTO e Sabrina Lopes cantam para projeto 48K Apresenta

PUBLICIDADE

Que tal dar uma olhadinha de perto no que os artistas da nova geração musical estão produzindo? O projeto 48K Apresenta te leva praticamente para dentro do estúdio onde cantores realizam uma live session dinâmica com captação ao vivo. De forma intimista e dinâmica, o novo trabalho estreia com um feat especial: MAR ABERTO, Sabrina Lopes e 48K se unem para uma nova versão de Ex-Amor, sucesso que alcançou 1 milhão de streams no Spotify desde o seu lançamento oficial, em 2019. O projeto já tem as próximas gravações garantidas e vai trazer nomes como Gabi Luthai, SóCiro, Sabrina Oliveira, Pelé MilFlows e Bia Marques.

A produtora 48K, que conta com assessoria artístico-musical de Julio Salinas (A&R) e o duo de produtores e músicos Raul Alaune e Mateus “O Melo”, foi responsável pela idealização do projeto audiovisual que será lançado pelo selo 48K Records. “A ideia é produzir uma versão acústica e ao vivo de uma música já lançada do artista convidado. Nosso propósito é fazer um produto diferenciado, com um vídeo dinâmico e único que tenha áudio e performance captados ao vivo”, conta Julio. A música de estreia, Ex-Amor, promove uma combinação entre jovens artistas da cena que representam a evolução da música independente no Brasil. Sua letra fala sobre a via de mão dupla dos relacionamentos amorosos entre suas decepções e aprendizados.

O 48K Apresenta, como é intitulada a série de live sessions, nasceu como consequência natural do processo de produção musical do 48K Produção Musical, que se firma cada vez mais como elemento criativo de performances, arranjos, referências, produção e composição. A marca registrada do Estúdio é a criação de música de forma integral para diversos perfis de artistas e públicos, com destaque para o trabalho desenvolvido com artistas como Mariana Nolasco, Gabi Luthai, MAR ABERTO, Sabrina Oliveira, Phil, Rebeq, Konai, Guil, Julia Rznd e Sabrina Lopes.