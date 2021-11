Maquiador de Marília Mendonça escapou de acidente porque viajou de carro

Na manhã deste sábado (6), ele fez postagens do aeroporto de Belo Horizonte, antes de viajar para Goiânia para acompanhar o velório da cantora

O maquiador Eduardo Guimarães, que trabalhava com Marília Mendonça entre outras famosas, estava na equipe que prepararia a cantora para o show que ele faria em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Contudo, ele não viajou no avião particular que caiu na última sexta-feira (5), matando a cantora e parte de seu time.



Guimarães diz que, como estava em São Paulo, acabou viajando da capital paulista para Belo Horizonte, de onde seguiria de carro para encontrar a cantora. “Meu coração está aos pedaços, triste e desolado”, escreveu ao saber da morte de todos os que estavam a bordo.



“Perdi uma irmã, uma amiga, uma confidente, nossa relação ia além do trabalho, pautada na amizade e respeito”, continuou. “Te amo, Marília Mendonça. Tora ontem, hoje e sempre.”



Ainda nas redes sociais, ele agradeceu à cantora. “Obrigado por tudo que vivemos juntos, obrigado por me reconhecer como profissional, mas acima de tudo reconhecer e me valorizar como pessoa”, escreveu. “Hoje infelizmente nossos caminhos tomam rumos diferentes.”



Na manhã deste sábado (6), ele fez postagens do aeroporto de Belo Horizonte, antes de viajar para Goiânia para acompanhar o velório da cantora. “Agora que passou mais tempo, acho que começa a cair a ficha de que realmente tudo aconteceu”, disse.



“Estou passando para deixar um abraço para a família da Marília, para todo mundo dos fã clubes”, contou. “Vamos nos firmar em oração, que Deus nos sustente e nos dê força.”



Já no velório, o maquiador disse ao site da revista Quem que ainda está abalado. “Estou agradecido pela minha vida, mas a perda é tão maior… Perdi meus grandes amigos. O saldo, estou vivo, estou bem, mas o saldo é negativo. Queria meus amigos juntos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Ele ainda contou que a cantora estava numa ótima fase. “O fim de semana passado foi de quatro dias de show e parecia que ela ia explodir de felicidade”, afirmou. “Parece que foi uma despedida, dos últimos momentos sendo fechados com chave de ouro.”