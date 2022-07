Manu Gavassi declara voto em Lula, após Anitta e Vanessa da Mata

Cantora caracterizou Bolsonaro como erro e disse acreditar em quem vê o mundo com mais humanidade

No ar na primeira temporada da série “Maldivas”, da Netflix, Manu Gavassi declarou que apoiará o ex-presidente Lula, do PT, nas eleições de outubro. A artista abriu o voto em uma entrevista ao portal Papel Pop.

Gavassi acredita que o voto em Lula é a única forma de tirar Jair Bolsonaro (PL) do poder. “A gente tem que pensar em quem vê o mundo com um pouco mais de humanidade. Tenho muito claro como que a gente vai tirar essa pessoa do poder. Por isso que eu falo que, sim, eu vou votar no Lula para tirar o Bolsonaro e eu espero –realmente– que a gente tenha anos melhores pela frente”, declarou.

A ex-BBB disse ainda que “existem erros em todos os políticos”, mas que Bolsonaro é “o erro”, e a diferença entre o atual presidente e o petista são muito claras. “Daí existe nosso presidente atual, que não é que existem erros. Ele é o erro. Então, para mim, isso é muito claro. A diferença é muito clara”, destacou.

Com o anúncio, Gavassi se une a uma série de artistas que declararam apoio ao petista, entre eles as cantoras Anitta e Vanessa da Mata, que, durante um show em Garanhuns, disse que pretendia votar em Ciro Gomes, do PDT, mas, depois de ouvir a voz do povo, decidiu mudar seu voto.