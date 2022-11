Manoel Soares diz que ‘todo árabe’ que viu na Copa ‘parece o Gusttavo Lima’

A declaração do apresentador tem cunho racista por, em outras palavras, insinuar que todas as pessoas de uma mesma etnia são parecidas

O apresentador Manoel Soares disse que “todo árabe” que ele tem visto na Copa do Mundo parece o cantor Gusttavo Lima no “Encontro” (TV Globo) desta quarta-feira (30).

A fala de Manoel veio após a veiculação de uma entrevista com Christian Bell, um dos brasileiros que participou de “disputas de dança” com árabes no Qatar.

Em conversa com a repórter Tati Machado, Christian contou que os árabes pediram uma revanche e citou que o “chefe” dos dançarinos era o que parecia o cantor Gusttavo Lima. “Não sei o nome dele”, explicou.

Ao fim da entrevista, Manoel comentou a fala do torcedor. “Todo árabe que eu tenha visto parece o Gusttavo Lima, eu tava com vergonha de dizer isso, mas eles parecem”, disse.

A declaração do apresentador tem cunho racista por, em outras palavras, insinuar que todas as pessoas de uma mesma etnia são parecidas, ignorando traços individuais e reforçando um estereótipo. Para exemplificar, a problemática é a mesma de afirmar que asiáticos são “todos iguais” ou de que “todo brasileiro gosta de samba”.

