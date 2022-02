Mano Brown ganha nova temporada de seu podcast

O ‘Mano a Mano’ terá segunda temporada com convidados inéditos batendo papo sobre experiências profissionais e pessoais

Dono do segundo podcast mais escutado do Spotify no Brasil em 2021, Mano Brown volta à plataforma para a 2ª temporada de ‘Mano a Mano’. A plataforma promete a estreia de episódios inéditos ainda neste semestre.

Em 2021, o rapper comandou o episódio mais escutado do Spotify no Brasil, quando entrevistou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois desse convite, o representante do PT participou também do Podpah, onde também rendeu números recordes, dessa vez no Youtube.

Mano Brown, que era a primeira opção de Wagner Moura para viver Marighella no cinema, também viu números expressivos de audiência em sua conversa com o ator e cineasta.

Considerado um dos artistas mais relevantes da música brasileira, Mano Brown recebe convidados das artes, política, música e de outros lugares de relevância política e social para um papo reto e sem filtro.

Em episódios semanais, ele conversa com personalidades para ouvir e compartilhar opiniões sobre diferentes assuntos. Durante a primeira temporada, o MC recebeu ainda nomes como Drauzio Varella, Glória Maria, Gloria Groove e Fernando Holiday, entre outros.

Essas informações são da Folha.