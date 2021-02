“Mais Você” flagra Arthur colocando mão no pênis e cheirando

Imagens de dentro da casa mostravam como os brothers estavam nesta manhã pós-paredão, quando uma das câmeras mostrou Arthur deitado em um banco e com a mão nas partes íntimas

O “Mais Você”, programa global comandado pela apresentadora Ana Maria Braga, flagrou uma situação constrangedora no Big Brother Brasil na manhã desta quarta-feira (17).

Imagens de dentro da casa mostravam como os brothers estavam nesta manhã pós-paredão, quando uma das câmeras mostrou Arthur deitado em um banco e com a mão nas partes íntimas. Veja o flagra:

A cena foi transmitida enquanto Ana Maria conversava com Nego Di. O brother foi eliminado com 98,76% dos votos — um recorde da história do programa.

Nego Di se junta aos eliminados Kerline e Arcrebiano, e a Lucas, que pediu para sair.