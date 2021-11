Em novembro, o filme Andre Matos – Maestro do Rock, terá sessões em diversas cidades brasileiras

Após a estreia no Theatro Municipal de São Paulo, sessões no Cinemark Santa Cruz (SP) e ser exibido nas cidades de Piedade (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Niterói (RJ), Juiz de Fora (MG), Santa Barbara D´Oeste (SP) e Recife (PE) com sessões esgotadas, o primeiro filme do documentário “Andre Matos – Maestro do Rock”, segue pelo Brasil com exibições agendadas nas cidades de:

– Rio Verde (GO), dia 10 de novembro, no Cine A Rio Verde,

– Vitória (ES) dias 12 (ingressos esgotados) e 13 de novembro, no Cine Jardim,

– Brasília (DF), dia 14 de novembro, no Toinha Brasil Show,

– Palmas (TO), dia 16 de novembro, no Cine Cultura-Espaço Cultural José Gomes Sobrinho,

– Rio de Janeiro (RJ), dia 19 de novembro no Solar Botafogo,

– Belém (PA), dia 22 de novembro no Cine Libero Luxardo

A série de documentários será composta por quatro filmes que serão lançados a cada três meses, entre 14 de setembro de 2021 e 14 de setembro de 2022. “A história do Andre é muito interessante e rica, e seria impossível contá-la em apenas duas horas”, afirma o diretor Anderson Bellini.

Andre Matos se formou em Regência e Composição Musical – e por isso era chamado de “Maestro do Rock”– mas nunca pôde realizar o sonho de se apresentar no Theatro Municipal, palco de grandes concertos e que ele costumava frequentar como espectador. Agora, pode-se dizer que este sonho está sendo realizado através dos seus fãs que, com certeza, vão se emocionar ao ver a história de seu ídolo como se ele estivesse pisando ali no palco pela primeira vez.

OS QUATRO EPISÓDIOS

“Andre Matos – Maestro do Rock” vai retratar em detalhes toda a trajetória do maior vocalista do Metal nacional e abordar todos os momentos de sua carreira – até os mais polêmicos, como a separação do Angra e do Shaman, – dando voz a todos os envolvidos.

O documentário vai ser dividido em quatro filmes e mostrará como Andre Matos viveu a vida em sua plenitude, aproveitou todos os momentos e oportunidades que surgiram e, sempre que precisou, se reinventou. Vai mostrar como ele era uma “estrela do rock” que nunca quis ser uma estrela – incluindo cenas raras dele em casa com a família – e não temia ter que recomeçar sua carreira do zero, pois nem mesmo o auge e o sucesso eram capazes de segurá-lo. Era isso que o diferenciava e o tornou admirado por uma legião de fãs no mundo inteiro.

O primeiro filme da série traz o interesse de Andre pela música desde a infância e fala da formação da sua primeira banda Viper, em 1985. Na época, os integrantes eram todos adolescentes e Andre, o mais novo, tinha apenas 14 anos – mas o primeiro álbum, “Soldiers of Sunrise”, foi um divisor de águas na história do metal nacional que, na época, estava apenas engatinhando. Só que logo após o lançamento do segundo álbum, “Theater of Fate”, – quando a banda estava no auge, fazendo sucesso internacionalmente –, Andre saiu do Viperpara se dedicar exclusivamente aos estudos de música clássica – o que depois mudaria completamente o rumo da sua vida artística.

O segundo filme vai contar como Andre conheceu os amigos com os quais formaria o Angra na faculdade de música e o seu desligamento da banda, mesmo estando mais uma vez no auge. Além disso, mostrará a mudança para a Alemanha e o projeto de música pop Virgo que desenvolveu junto com o guitarrista e produtor alemão Sascha Paeth.

O terceiro filme da série de documentários mostra o imenso sucesso que Andre Matos alcançou no Brasil. Esse sucesso aconteceu com o lançamento da música “Fairy Tale”, que fez parte da trilha sonora da novela O Beijo do Vampiro, e revelou o talento do músico para todo o país. Nesse período Andre compôs muitas canções que vieram a ser gravadas posteriormente.

E o quarto filme vai mostrar outros dois importantes projetos do qual o Andre fez parte (a ópera rock Avantasia e o supergrupo Symfonia) e também o investimento que ele fez em sua carreira solo, na qual chegou a gravar três discos. Passou ainda a atuar em outras áreas, fazendo musicais e dando aulas de música e canto, mas sempre acompanhado por seu público fiel até vir a falecer, vítima de um infarte fulminante, no dia 08 de junho de 2019 – quando tinha apenas 47 anos de idade.

VIDA PESSOAL

Apesar de Andre Matos ter sido sempre uma pessoa extremamente discreta – com uma postura bastante reclusa nos últimos anos –, o documentário vai abordar aspectos da sua vida pessoal que, com certeza, vão agradar e surpreender os fãs. “Ele foi um tipo de artista que está se tornando cada vez raro: gostava de expor seu trabalho, mas não sua vida pe ssoal. E pelo fato dele ter sido sempre tão reservado, esse projeto, com certeza, reserva muitas surpresas para os fãs dele”, afirmou o publicitário Eco Moliterno, primo de Andre e que representou a família para dar o apoio necessário para a produção do documentário com materiais inéditos.

Andre Matos – Maestro do Rock nas redes sociais:

Instagram | Facebook @andrematosdoc

Twitter | @AndreMatosDoc

Youtube | Andre Matos – Maestro of Rock – Documentary

Serviço

Rio Verde (GO)

Data: 10 de novembro (quarta-feira)

Local: Cine A Rio Verde – Shopping Rio Verde

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1740 – Rio Verde – GO

Horário: 19h e 19h30

Valor: R$ 50,00 (ingresso cinema + bônus para show after)

Venda de Ingressos: Detroit (Shopping Rio Verde), Mercadão da Eletrônica e

Magna Raça Eventos (Delivery: 98102.1944 Wilson Torres)

Vitória (ES)

Data: 12 de novembro (sexta-feira)

Local: Cine Jardins

Endereço: Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 – Jardim da Penha – Vitória – ES

Horário: 19h

Valor: entre R$ 15,00 (ingressos esgotados)

Venda de Ingressos: www.clubedoingresso.com

Data: 13 de novembro (sábado)

Local: Cine Jardins

Endereço: Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 – Jardim da Penha – Vitória – ES

Horário: 19h

Valor: entre R$ 15,00

Venda de Ingressos: www.clubedoingresso.com

Brasília (DF)

Data: 14 de novembro (domingo)

Local: Toinha Brasil Show

Endereço: OF Sul Q.09 Conj. A Lote 05/08 – Guará – Brasília – DF

Horário: 16h

Valor: entre R$ 50,00

Venda de Ingressos: www.toinhabrasilshow.com.br

Palmas (TO)

Data: 16 de novembro (terça-feira)

Local: Cine Cultura – Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Endereço: Avenida Joaquim Teotônio Segurado, s/n, Plano – Diretor Sul – Palmas – TO

Horário: 19h30

Valor: entre R$ 40,00

Venda de Ingressos: www.sympla.com.br

Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19 de novembro (sexta-feira)

Local: Solar Botafogo

Endereço: R. General Polidoro, 180 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ

Horário: 19h30

Valor: entre R$ 60,00

Venda de Ingressos: www.sympla.com.br

Belém (PA)

Data: 22 de novembro (quarta-feira)

Local: Cine Libero Luxardo

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Térreo – Belém – PA

Horário: 19h

Ingressos: https://www.catarse.me/filme_andre_matos

Duração filme: 100 minutos